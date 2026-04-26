LIVE : C'est reparti : Anderlecht est mené et réduit à 10 (1-2)

|
|
Florent Malice
|
56
|
Hey et Anouar Ait El Hadj au duel dans le rectangle, l'Unioniste s'écroule, mais il n'y a rien
|
49
|
Très bon ballon de Cvetkovic vers Nathan Saliba, qui trouve Hazard... dont la frappe est déviée par Verschaeren !
|
|
48
|
Anouar Ait El Hajd envoie une frappe trop enroulée, il y avait mieux à faire pour l'Union sur cette phase dangereuse
|
47
|
Moussa Diarra obtient un corner après un débordement côté gauche
|
46
|
Conséquence de l'expulsion de Sardella : Lucas Hey est rentré à la pause pour Ilay Camara
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+7
|
Carte rouge pour Killian Sardella
|
45+7
|
Grosse échauffourée entre divers joueurs... l'arbitre est appelé par le VAR : il avait initialement donné un carton jaune à Killian Sardella, se ravise et exclut l'Anderlechtois
|
|
45+7
|
Carton rouge à suivre pour Killian Sardella? Le VAR analyse la phase
|
45+6
|
Carte jaune pour Kevin Rodriguez
|
45+6
|
Carte jaune pour Killian Sardella
|
45+3
|
Remontée de terrain intéressante d'Anderlecht mais Hazard fait le mauvais geste pour aller chercher Cvetkovic...
|
45+1
|
Oh quel superbe ballon de Marco Kana vers Thorgan Hazard, qui manque complètement sa reprise !
|
45
|
Ilay Camara
Lucas Hey
|
45
|
Diarra est trouvé côté gauche, il glisse à Degreef... qui obtient un corner, son centre a été repoussé
|
44
|
Corner obtenu par Ilay Camara !
|
42
|
Carte jaune pour Mihajlo Cvetkovic
|
41
|
Guilherme Smith s'impose face à Ilay Camara, il envoie un centre... le ballon est donné en retrait à Van de Perre qui frappe largement au-dessus
|
|
40
|
Mac Allister défend bien devant Degreef... mais les défenseurs de l'USG ne sont pas à l'aise : Burgess engueule Sykes et Scherpen
|
39
|
Bien défendu de Marco Kana pour empêcher Florucz de tirer au but
|
37
|
Temps fort du RSCA qui fait bien circuler la balle ! Ca se termine par une frappe croquée de Kana dans les gants de Scherpen
|
37
|
Beau petit numéro d'Ali Maamar entre deux unionistes
|
34
|
Le VAR a bel et bien vérifié la phase et il n'y avait pas faute de Maamar sur Khalaili : c'est bien 1-2
|
33
|
Anan Khalaili est resté au sol dans la foulée de la phase : y aura-t-il un check du VAR ?
|
32
|
But de Mihajlo Cvetkovic (Ali Maamar)
|
32
|
Goaaaaaaaal pour Anderlecht ! Mihajlo Cvetkovic ! Ali Maamar est lancé côté gauche après avoir battu Khalaili au duel, il sert parfaitement le Serbe qui ponctue de la tête !
|
31
|
Perte de balle de Nathan Saliba qui commet la faute dans la foulée et peut s'estimer heureux de ne pas être averti
|
29
|
Drôle de phase avec Ali Maamar qui est stoppé apparemment sans faute dans le rectangle
|
|
28
|
Belle ouverture côté droit vers Thorgan Hazard... dont le centre un peu long ne peut être récupéré par personne
|
25
|
But de Adem Zorgane (Anouar Ait El Hadj)
|
25
|
Eeet c'est 0-2 ! Anouar Ait El Hadj court côté gauche, bat Marco Kana, trouve Adem Zorgane dans l'axe... l'Algérien place tranquillement dans le petit filet d'une frappe imparable !
|
24
|
Centre de Smith côté gauche, repoussé... bonne intervention ensuite côté droit de Tristan Degreef pour empêcher un centre de Khalaili
|
21
|
Contre unioniste emmené par Rodriguez, il trouve Raul Florucz... qui ne parvient pas à lui rendre la pareille
|
20
|
Centre de Hazard repoussé par Van de Perre...
|
19
|
Bonne anticipation de Killian Sardella, faute ensuite et carte jaune pour Sykes
|
19
|
Carte jaune pour Ross Sykes
|
17
|
Eeeet c'est 0-1 !! Adem Zorgane ! Un superbe centre d'Anan Khalaili qui va chercher la tête de l'Algérien, totalement seul au point de penalty !
|
17
|
But de Adem Zorgane (Anan Khalaili)
|
|
16
|
Lourde frappe de Khalaili, Coosemans capte en deux temps
|
16
|
L'USG de nouveau au ballon...
|
14
|
Faute de main d'Adem Zorgane qui va donner un bon coup-franc à Anderlecht
|
14
|
Oh, l'Union se fait peur avec un ballon qui traîne au profit de Mihajlo Cvetkovic ! Mais Burgess est bien revenu... avant que le Serbe soit signalé hors-jeu de toute façon
|
11
|
Khalaili va trouver Florucz dans le rectangle... L'Autrichien est bien trop libre mais Saliba revient bien et le stoppe, il réclame un penalty mais l'arbitre dénonce une simulation
|
9
|
Frappe de Yari Verschaeren qui s'était ouvert le chemin du but ! Au-dessus, mais c'était bien tenté
|
8
|
Perte de balle de Tristan Degreef et situation dangereuse en contre... Smith trouve Rodriguez qui ne fait pas le bon choix, Verschaeren se projette en contre !
|
4
|
Beau contre anderlechtois, Saliba va chercher Degreef qui dépasse Burgess et tente d'aller chercher Cvetkovic d'un extérieur ! Scherpen s'interpose
|
3
|
Encore un petit cafouillage dans la défense anderlechtoise, cette fois sur base d'une longue rentrée en touche
|
2
|
Enorme occasion unioniste dès le premier coup-franc lointain bien botté par Aït El-Hadj ! Sykes arrive en possession du cuir et le place juste à côté !
|
|
1
|
C'est parti entre le RSCA et l'USG !
|
1
|
Anderlecht - Union SG: 0-0
|
18:29
|
Bienvenue au Lotto Park pour ce derby de Bruxelles !
|
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Killian Sardella
- Moussa Diarra
- Ali Maamar
- Marco Kana
- Yari Verschaeren
- Nathan-Dylan Saliba
- Tristan Degreef
- Mihajlo Cvetkovic
- Thorgan Hazard
Banc:
Lucas Hey
- Mathys Angely
- Ludwig Augustinsson
- Mats Rits
- Justin Heekeren
- Joshua Nga Kana
- Coba da Costa
- Anas Tajaouart
- Adriano Bertaccini
- Ibrahim Kanate
Union SG:
Kjell Scherpen
- Kevin Mac Allister
- Christian Burgess
- Ross Sykes
- Anan Khalaili
- Kamiel Van de Perre
- Adem Zorgane
- Guilherme Smith
- Anouar Ait El Hadj
- Kevin Rodriguez
- Raul Florucz
Banc:
Vic Chambaere
- Mohammed Fuseini
- Ivan Pavlic
- Rob Schoofs
- Marc Giger
- Ousseynou Niang
- Louis Patris
- Massiré Sylla
- Fedde Leysen