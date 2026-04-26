Date: 26/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 5

LIVE : C'est reparti : Anderlecht est mené et réduit à 10 (1-2)

Qui prendra un avantage psychologique, à deux semaines de la finale de la Coupe, dans ce derby de Bruxelles entre Anderlecht et l'Union ?

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Classement Live
Temps   58' 13" 
Florent Malice
56
 Hey et Anouar Ait El Hadj au duel dans le rectangle, l'Unioniste s'écroule, mais il n'y a rien
49
 Très bon ballon de Cvetkovic vers Nathan Saliba, qui trouve Hazard... dont la frappe est déviée par Verschaeren !
48
 Anouar Ait El Hajd envoie une frappe trop enroulée, il y avait mieux à faire pour l'Union sur cette phase dangereuse
47
 Moussa Diarra obtient un corner après un débordement côté gauche
46
 Conséquence de l'expulsion de Sardella : Lucas Hey est rentré à la pause pour Ilay Camara


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+7
  Carte rouge pour Killian Sardella
45+7
 Grosse échauffourée entre divers joueurs... l'arbitre est appelé par le VAR : il avait initialement donné un carton jaune à Killian Sardella, se ravise et exclut l'Anderlechtois
45+7
 Carton rouge à suivre pour Killian Sardella? Le VAR analyse la phase
45+6
  Carte jaune pour Kevin Rodriguez
45+6
  Carte jaune pour Killian Sardella
45+3
 Remontée de terrain intéressante d'Anderlecht mais Hazard fait le mauvais geste pour aller chercher Cvetkovic...
45+1
 Oh quel superbe ballon de Marco Kana vers Thorgan Hazard, qui manque complètement sa reprise !
45
 remplacé Ilay Camara
remplaçant Lucas Hey
45
 Diarra est trouvé côté gauche, il glisse à Degreef... qui obtient un corner, son centre a été repoussé
44
 Corner obtenu par Ilay Camara !
42
  Carte jaune pour Mihajlo Cvetkovic
41
 Guilherme Smith s'impose face à Ilay Camara, il envoie un centre... le ballon est donné en retrait à Van de Perre qui frappe largement au-dessus
40
 Mac Allister défend bien devant Degreef... mais les défenseurs de l'USG ne sont pas à l'aise : Burgess engueule Sykes et Scherpen
39
 Bien défendu de Marco Kana pour empêcher Florucz de tirer au but
37
 Temps fort du RSCA qui fait bien circuler la balle ! Ca se termine par une frappe croquée de Kana dans les gants de Scherpen
37
 Beau petit numéro d'Ali Maamar entre deux unionistes
34
 Le VAR a bel et bien vérifié la phase et il n'y avait pas faute de Maamar sur Khalaili : c'est bien 1-2
33
 Anan Khalaili est resté au sol dans la foulée de la phase : y aura-t-il un check du VAR ?
32

But 		But de Mihajlo Cvetkovic (Ali Maamar)
32
 Goaaaaaaaal pour Anderlecht ! Mihajlo Cvetkovic ! Ali Maamar est lancé côté gauche après avoir battu Khalaili au duel, il sert parfaitement le Serbe qui ponctue de la tête !
31
 Perte de balle de Nathan Saliba qui commet la faute dans la foulée et peut s'estimer heureux de ne pas être averti
29
 Drôle de phase avec Ali Maamar qui est stoppé apparemment sans faute dans le rectangle
28
 Belle ouverture côté droit vers Thorgan Hazard... dont le centre un peu long ne peut être récupéré par personne
25

But 		But de Adem Zorgane (Anouar Ait El Hadj)
25
 Eeet c'est 0-2 ! Anouar Ait El Hadj court côté gauche, bat Marco Kana, trouve Adem Zorgane dans l'axe... l'Algérien place tranquillement dans le petit filet d'une frappe imparable !
24
 Centre de Smith côté gauche, repoussé... bonne intervention ensuite côté droit de Tristan Degreef pour empêcher un centre de Khalaili
21
 Contre unioniste emmené par Rodriguez, il trouve Raul Florucz... qui ne parvient pas à lui rendre la pareille
20
 Centre de Hazard repoussé par Van de Perre...
19
 Bonne anticipation de Killian Sardella, faute ensuite et carte jaune pour Sykes
19
  Carte jaune pour Ross Sykes
17
 Eeeet c'est 0-1 !! Adem Zorgane ! Un superbe centre d'Anan Khalaili qui va chercher la tête de l'Algérien, totalement seul au point de penalty !
17

But 		But de Adem Zorgane (Anan Khalaili)
16
 Lourde frappe de Khalaili, Coosemans capte en deux temps
16
 L'USG de nouveau au ballon...
14
 Faute de main d'Adem Zorgane qui va donner un bon coup-franc à Anderlecht
14
 Oh, l'Union se fait peur avec un ballon qui traîne au profit de Mihajlo Cvetkovic ! Mais Burgess est bien revenu... avant que le Serbe soit signalé hors-jeu de toute façon
11
 Khalaili va trouver Florucz dans le rectangle... L'Autrichien est bien trop libre mais Saliba revient bien et le stoppe, il réclame un penalty mais l'arbitre dénonce une simulation
9
 Frappe de Yari Verschaeren qui s'était ouvert le chemin du but ! Au-dessus, mais c'était bien tenté
8
 Perte de balle de Tristan Degreef et situation dangereuse en contre... Smith trouve Rodriguez qui ne fait pas le bon choix, Verschaeren se projette en contre !
4
 Beau contre anderlechtois, Saliba va chercher Degreef qui dépasse Burgess et tente d'aller chercher Cvetkovic d'un extérieur ! Scherpen s'interpose
3
 Encore un petit cafouillage dans la défense anderlechtoise, cette fois sur base d'une longue rentrée en touche
2
 Enorme occasion unioniste dès le premier coup-franc lointain bien botté par Aït El-Hadj ! Sykes arrive en possession du cuir et le place juste à côté !
1
 C'est parti entre le RSCA et l'USG !
1
 Anderlecht - Union SG: 0-0
18:29
 Bienvenue au Lotto Park pour ce derby de Bruxelles !
Anderlecht (Anderlecht - Union SG)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Killian Sardella - Moussa Diarra - Ali Maamar - Marco Kana - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Tristan Degreef - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard
Banc: Lucas Hey - Mathys Angely - Ludwig Augustinsson - Mats Rits - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Coba da Costa - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

Union SG (Anderlecht - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Raul Florucz
Banc: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Marc Giger - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Fedde Leysen

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 5.92  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/14 (35.7%)
Plus de stats
Camara Ilay 6.47  
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sardella Killian   5.66  
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
Plus de stats
Diarra Moussa 6.11  
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Maamar Ali A 6.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 29/40 (72.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Kana Marco 6.6  
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 6.5  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 5.8  
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Degreef Tristan 6.0  
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo  7.1  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 6.4  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas  
Angely Mathys  
Augustinsson Ludwig  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
da Costa Coba  
Tajaouart Anas  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.1  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/17 (17.6%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 6.6  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Burgess Christian 6.5  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
Plus de stats
Sykes Ross   6.2  
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Khalaili Anan A 6.6  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/25 (64%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 6.2  
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zorgane Adem ⚽ ⚽ 8.6  
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Smith Guilherme 6.4  
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar A 7.0  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin   6.3  
Plus de stats
Florucz Raul 6.1  
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Giger Marc  
Niang Ousseynou  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Leysen Fedde  

présentation (du match)

Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union
Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union
Photo: © photonews

Le onze du RSC Anderlecht contre l'Union Saint-Gilloise est un peu différent de d'habitude. Jérémy Taravel tente-t-il d'opérer en "miroir" face à David Hubert ?

Petite surprise dans le onze du RSC Anderlecht : pas de Ludwig Augustinsson, remplacé par Ilay Camara... mais dans le reste de l'équipe, on retrouve également Ali Maamar et Killian Sardella, ainsi que le duo Kana-Diarra qui occupe habituellement l'axe de la défense.

Deux options donc : soit Ilay Camara évoluera en tant qu'ailier dans le système à 4 défenseurs privilégié habituellement par Taravel, soit - et c'est le plus plausible - le coach du Sporting a opté pour une défense à trois. Sardella, Kana aet Diarra seraient donc le trio arrière et Camara - Maamar les pistons. 

Dans l'entrejeu, on retrouve Verschaeren, Degreef, Hazard et Saliba, avec Cvetkovic devant ; reste à voir la forme que prendra l'animation offensive.

Le onze : 

Coosemans / Camara - Kana - Diarra - Sardella - Maamar / Verschaeren - Saliba - Hazard - Degreef / Cvetkovic 

Licencié d'Anderlecht il y a un an, en tête avec l'Union aujourd'hui : David Hubert, hasard ou coup de génie ?

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L'ascension de David Hubert à l'Union Saint-Gilloise a quelque chose de particulièrement symbolique. Un an après son départ du RSC Anderlecht, il se retrouve soudainement à...

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18:09

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Play-offs 1

 Journée 5
La Gantoise La Gantoise 0-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Union SG Union SG
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