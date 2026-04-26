LIVE : C'est reparti : Anderlecht est mené et réduit à 10 (1-2)

Le onze du RSC Anderlecht contre l'Union Saint-Gilloise est un peu différent de d'habitude. Jérémy Taravel tente-t-il d'opérer en "miroir" face à David Hubert ?

Petite surprise dans le onze du RSC Anderlecht : pas de Ludwig Augustinsson, remplacé par Ilay Camara... mais dans le reste de l'équipe, on retrouve également Ali Maamar et Killian Sardella, ainsi que le duo Kana-Diarra qui occupe habituellement l'axe de la défense.

Deux options donc : soit Ilay Camara évoluera en tant qu'ailier dans le système à 4 défenseurs privilégié habituellement par Taravel, soit - et c'est le plus plausible - le coach du Sporting a opté pour une défense à trois. Sardella, Kana aet Diarra seraient donc le trio arrière et Camara - Maamar les pistons.

Dans l'entrejeu, on retrouve Verschaeren, Degreef, Hazard et Saliba, avec Cvetkovic devant ; reste à voir la forme que prendra l'animation offensive.

Le onze :

Coosemans / Camara - Kana - Diarra - Sardella - Maamar / Verschaeren - Saliba - Hazard - Degreef / Cvetkovic