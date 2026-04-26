Date: 26/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 5

Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée dans le derby de Bruxelles ce dimanche soir, et reprend donc la tête de la Pro League. Le RSC Anderlecht a terminé la rencontre à 10, ce qui a hypothéqué ses chances de revenir dans le coup en seconde période.

Il y avait comme un parfum de finale avant la lettre dans l'air ce dimanche à l'occasion du derby de Bruxelles : si du côté de l'Union Saint-Gilloise, la course au titre est dans toutes les têtes, le RSC Anderlecht n'a à peu près plus que la Coupe à jouer, et ce choc face au rival bruxellois à 2 semaines de la finale faisait office de répétition générale.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la répétition s'est mal passée. Et ce malgré une entame de match tout à fait correcte du RSC Anderlecht, qui ne laissait pas l'USG installer son jeu même si la première alerte est pour Sykes sur coup-franc (2e). Verschaeren envoie une belle frappe qui passe de peu au-dessus (9e), les Mauves sont présents. 

Zorgane porte l'Union contre Anderlecht 

Mais il suffit d'un geste : Anan Khalaili envoie un centre millimétré, Adem Zorgane est bien trop seul au point de penalty, et c'est 0-1 (17e) sans que l'Union donne l'impression d'être rentrée dans son match. Au petit trot, Zorgane fera même 0-2 : bien trouvé par Anouar Ait El-Hajd, l'Algérien envoie une frappe imparable, ayant tout le temps d'ajuster Coosemans (25e). 

Mais le RSCA ne lâche rien, et est récompensé : opportuniste, Ali Maamar part dans le dos de la défense et offre un caviar à Mihajlo Cvetkovic (1-2, 32e). Khalaili était resté au sol mais la VAR montre bien que Maamar n'a pas commis de faute. Déjà dans un temps fort, Anderlecht continue de pousser, bien emmené par un très bon Maamar.

De quoi rejoindre les vestiaires confiants côté Mauve & Blanc ? Hé bien non : juste avant la pause, une échauffourée éclate, lors de laquelle Killian Sardella met un coup de tête à Guilherme Smith. Initialement, Mr Vergoote avait distribué des cartes jaunes : le VAR l'appelle, et il exclut Sardella. Christian Burgess, lui, avait violemment poussé un adversaire... et s'en sort sans carte jaune. 

Anderlecht n'a rien pu faire en seconde période 

Taravel est forcé de faire entrer Hey pour Camara suite à cette expulsion, qui coupe les jambes du RSCA. L'Union ne force pas son talent, laisse même Hazard s'ouvrir une fenêtre de tir (49e), Diarra est à la réception d'un corner et ne passe pas loin du 2-2 (62e) : le RSCA en veut. Mais le talent de Guilherme Smith va tuer le match : là aussi sur corner, le Brésilien enchaîne feinte et frappe enroulée, qui méduse Coosemans (65e, 1-3).

Comme en première période, l'Union punit donc Anderlecht avec énormément d'efficacité, ce dont manquent les Mauves ; Bertaccini, monté au jeu, se heurte à Scherpen sur un coup-franc direct (68e). La différence de niveau technique, déjà perceptible à 11 contre 11, est impossible à surmonter pour Anderlecht au fil que le match continue, et Kevin Rodriguez se permet même de ne pas tuer le match sur une grosse perte de balle de Saliba (79e). 

Dans une ambiance morose mais aussi tendue par les coups de sifflet un peu à rebours du jeu de Mr Vergoote, le derby bruxellois s'étirera jusqu'à son terme sans qu'un dernier but tombe. L'Union reprend la tête du championnat ; Anderlecht, de son côté, a pas mal de progrès à faire pour espérer mieux au Heysel dans deux semaines... 

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.0 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/21 (23.8%)
Plus de stats
Camara Ilay 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sardella Killian   45' 5.5 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
Plus de stats
Diarra Moussa 81' 6.5 6
  • Précision des passes: 39/49 (79.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Maamar Ali A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 42/54 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Kana Marco 90' 6.3 6
  • Précision des passes: 47/56 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 70' 6.4 -
  • Précision des passes: 27/28 (96.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 81' 5.4 -
  • Précision des passes: 26/36 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 5.3 -
  • Précision des passes: 16/24 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo  61' 6.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 90' 6.6 5
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 45' 6.2 8
  • Précision des passes: 25/27 (92.6%)
Plus de stats
Angely Mathys 9' 5.9  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 0'  
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 9' 5.7  
Plus de stats
da Costa Coba 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Bertaccini Adriano 29' 6.5 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim   20' 5.6 -
Plus de stats
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.1 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/25 (28%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin   90' 6.8 -
  • Précision des passes: 38/46 (82.6%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Plus de stats
Sykes Ross   90' 7.0 -
  • Précision des passes: 47/53 (88.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Khalaili Anan A 76' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/36 (69.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 37/44 (84.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Zorgane Adem ⚽ ⚽ 76' 9.2 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Smith Guilherme 81' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin   81' 6.3 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Florucz Raul 66' 5.9 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 9' 6.4  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 9' 6.2  
Plus de stats
Schoofs Rob 14' 6.3 -
Plus de stats
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 24' 6.4 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Patris Louis 14' 6.5 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Sylla Massiré 0'  
Leysen Fedde 0'  
Revivre Anderlecht - Union SG

présentation (du match)

Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

18:09

Le onze du RSC Anderlecht contre l'Union Saint-Gilloise est un peu différent de d'habitude. Jérémy Taravel tente-t-il d'opérer en "miroir" face à David Hubert ?

Play-offs 1

 Journée 5
La Gantoise La Gantoise 0-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
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