Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée dans le derby de Bruxelles ce dimanche soir, et reprend donc la tête de la Pro League. Le RSC Anderlecht a terminé la rencontre à 10, ce qui a hypothéqué ses chances de revenir dans le coup en seconde période.

Il y avait comme un parfum de finale avant la lettre dans l'air ce dimanche à l'occasion du derby de Bruxelles : si du côté de l'Union Saint-Gilloise, la course au titre est dans toutes les têtes, le RSC Anderlecht n'a à peu près plus que la Coupe à jouer, et ce choc face au rival bruxellois à 2 semaines de la finale faisait office de répétition générale.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la répétition s'est mal passée. Et ce malgré une entame de match tout à fait correcte du RSC Anderlecht, qui ne laissait pas l'USG installer son jeu même si la première alerte est pour Sykes sur coup-franc (2e). Verschaeren envoie une belle frappe qui passe de peu au-dessus (9e), les Mauves sont présents.

Zorgane porte l'Union contre Anderlecht

Mais il suffit d'un geste : Anan Khalaili envoie un centre millimétré, Adem Zorgane est bien trop seul au point de penalty, et c'est 0-1 (17e) sans que l'Union donne l'impression d'être rentrée dans son match. Au petit trot, Zorgane fera même 0-2 : bien trouvé par Anouar Ait El-Hajd, l'Algérien envoie une frappe imparable, ayant tout le temps d'ajuster Coosemans (25e).

Mais le RSCA ne lâche rien, et est récompensé : opportuniste, Ali Maamar part dans le dos de la défense et offre un caviar à Mihajlo Cvetkovic (1-2, 32e). Khalaili était resté au sol mais la VAR montre bien que Maamar n'a pas commis de faute. Déjà dans un temps fort, Anderlecht continue de pousser, bien emmené par un très bon Maamar.





De quoi rejoindre les vestiaires confiants côté Mauve & Blanc ? Hé bien non : juste avant la pause, une échauffourée éclate, lors de laquelle Killian Sardella met un coup de tête à Guilherme Smith. Initialement, Mr Vergoote avait distribué des cartes jaunes : le VAR l'appelle, et il exclut Sardella. Christian Burgess, lui, avait violemment poussé un adversaire... et s'en sort sans carte jaune.

Anderlecht n'a rien pu faire en seconde période

Taravel est forcé de faire entrer Hey pour Camara suite à cette expulsion, qui coupe les jambes du RSCA. L'Union ne force pas son talent, laisse même Hazard s'ouvrir une fenêtre de tir (49e), Diarra est à la réception d'un corner et ne passe pas loin du 2-2 (62e) : le RSCA en veut. Mais le talent de Guilherme Smith va tuer le match : là aussi sur corner, le Brésilien enchaîne feinte et frappe enroulée, qui méduse Coosemans (65e, 1-3).

Comme en première période, l'Union punit donc Anderlecht avec énormément d'efficacité, ce dont manquent les Mauves ; Bertaccini, monté au jeu, se heurte à Scherpen sur un coup-franc direct (68e). La différence de niveau technique, déjà perceptible à 11 contre 11, est impossible à surmonter pour Anderlecht au fil que le match continue, et Kevin Rodriguez se permet même de ne pas tuer le match sur une grosse perte de balle de Saliba (79e).

Dans une ambiance morose mais aussi tendue par les coups de sifflet un peu à rebours du jeu de Mr Vergoote, le derby bruxellois s'étirera jusqu'à son terme sans qu'un dernier but tombe. L'Union reprend la tête du championnat ; Anderlecht, de son côté, a pas mal de progrès à faire pour espérer mieux au Heysel dans deux semaines...