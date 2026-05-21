Suis La Gantoise - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
|Date:
|21/05/2026 20:30
|Compétition:
|Play-offs 1
|journée:
|Journée 9
|Stade:
|Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
L'Union Saint-Gilloise se déplace à La Gantoise. Les Bruxellois parviendront-ils à se remettre la tête à l'endroit après la claque subie au Club de Bruges ?
20:30
|
20:01
|
L'Union veut jouer le coup jusqu'au bout
Avec quatre points de retard sur Bruges, la course au titre semble jouée. Mais les Unionistes veulent relever la tête après le score de forfait du week-end dernier
|
19:55
|
Ait El Hadj revient dans le onze
Hubert repasse à un système à un attaquant, avec Zeneli et Ait El Hadj pour alimenter Rodriguez. Sur la gauche, Niang est titulaire au détriment de Guilherme. En défense centrale, Leysen récupère la place de Sykes, suspendu
|
19:54
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à la Planet Group Arena pour ce match entre Buffalos et Unionistes
Prono La Gantoise - Union SG
Partage
Union SG gagne
|La Gantoise gagne
|Partage
|Union SG gagne
|6.69%
|17.57%
|75.73%
|Les plus populaires
|1-2
(70x)
|0-2
(51x)
|1-1
(33x)
Comparatif La Gantoise - Union SG
Classement
5
2
Points
28
49
Gagner
0
5
Perdre
3
2
Buts inscrits
4
11
Buts reçus
9
9
Cartes jaunes
17
20
Cartes rouges
0
1
face-à-face remportés
0
8
8
|22/04 20:30
|Union SG
|0-0
|La Gantoise
|06/12 18:15
|Union SG
|1-1
|La Gantoise
|09/08 20:45
|La Gantoise
|2-3
|Union SG
|25/05 18:30
|Union SG
|3-1
|La Gantoise
|05/04 20:45
|La Gantoise
|0-3
|Union SG
|26/12 20:45
|La Gantoise
|1-3
|Union SG
|04/12 20:00
|Union SG
|3-2
|La Gantoise
|19/10 20:45
|Union SG
|0-0
|La Gantoise
|10/03 18:30
|Union SG
|1-1
|La Gantoise
|26/11 13:30
|La Gantoise
|1-1
|Union SG
|08/04 20:45
|La Gantoise
|1-1
|Union SG
|12/01 20:45
|Union SG
|4-0
|La Gantoise
|19/10 18:30
|Union SG
|2-0
|La Gantoise
|26/12 18:30
|Union SG
|0-0
|La Gantoise
|31/10 21:00
|La Gantoise
|0-2
|Union SG
|03/07 12:30
|La Gantoise
|Annulé
|Union SG
Play-offs 1
|Journée 9
|KV Malines
|20:30
|FC Bruges
|La Gantoise
|20:30
|Union SG
|Anderlecht
|20:30
|STVV