20:01

L'Union veut jouer le coup jusqu'au bout

Avec quatre points de retard sur Bruges, la course au titre semble jouée. Mais les Unionistes veulent relever la tête après le score de forfait du week-end dernier



19:55

Ait El Hadj revient dans le onze

Hubert repasse à un système à un attaquant, avec Zeneli et Ait El Hadj pour alimenter Rodriguez. Sur la gauche, Niang est titulaire au détriment de Guilherme. En défense centrale, Leysen récupère la place de Sykes, suspendu

