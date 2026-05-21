Suis La Gantoise - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 21/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 9
Stade: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

L'Union Saint-Gilloise se déplace à La Gantoise. Les Bruxellois parviendront-ils à se remettre la tête à l'endroit après la claque subie au Club de Bruges ?

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Temps   20:30 
20:01
 L'Union veut jouer le coup jusqu'au bout
Avec quatre points de retard sur Bruges, la course au titre semble jouée. Mais les Unionistes veulent relever la tête après le score de forfait du week-end dernier
19:55
 Ait El Hadj revient dans le onze
Hubert repasse à un système à un attaquant, avec Zeneli et Ait El Hadj pour alimenter Rodriguez. Sur la gauche, Niang est titulaire au détriment de Guilherme. En défense centrale, Leysen récupère la place de Sykes, suspendu
19:54
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à la Planet Group Arena pour ce match entre Buffalos et Unionistes

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy  
Duverne Jean-Kevin  
Hashioka Daiki  
Van Der Heyden Siebe  
Araujo Tiago  
Delorge Mathias  
Lopes Leonardo Da Silva  
De Vlieger Tibe  
Skoras Michal  
Goore Hyllarion  
Kanga Wilfried  
Banc
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Hong Hyun-Seok  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Vernemmen Hannes  
Volckaert Matties  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Leysen Fedde  
Khalaili Anan  
Zorgane Adem  
Van de Perre Kamiel  
Niang Ousseynou  
Ait El Hadj Anouar  
Zeneli Besfort  
Rodriguez Kevin  
Banc
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Fuseini Mohammed  
Biondic Mateo  
Smith Guilherme  
Pavlic Ivan  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  

Prono La Gantoise - Union SG

Partage
Union SG gagne
La Gantoise La Gantoise gagne Partage Union SG Union SG gagne
6.69% 17.57% 75.73%
Les plus populaires
1-2
(70x)		 0-2
(51x)		 1-1
(33x)

Comparatif La Gantoise - Union SG

Classement

5
2

Points

28
49

Gagner

0
5

Perdre

3
2

Buts inscrits

4
11

Buts reçus

9
9

Cartes jaunes

17
20

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

0
8
8
22/04 20:30 Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
06/12 18:15 Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
09/08 20:45 La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
25/05 18:30 Union SG Union SG 3-1 La Gantoise La Gantoise
05/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 0-3 Union SG Union SG
26/12 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-3 Union SG Union SG
04/12 20:00 Union SG Union SG 3-2 La Gantoise La Gantoise
19/10 20:45 Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
10/03 18:30 Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
26/11 13:30 La Gantoise La Gantoise 1-1 Union SG Union SG
08/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-1 Union SG Union SG
12/01 20:45 Union SG Union SG 4-0 La Gantoise La Gantoise
19/10 18:30 Union SG Union SG 2-0 La Gantoise La Gantoise
26/12 18:30 Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
31/10 21:00 La Gantoise La Gantoise 0-2 Union SG Union SG
03/07 12:30 La Gantoise La Gantoise Annulé Union SG Union SG
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Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 20:30 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV
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