Rik De Mil tempère après la réaction "regrettable" de Wilfried Kanga : "Il a compris son erreur"

Voilà plusieurs semaines que la situation est tendue entre Wilfried Kanga et les supporters de La Gantoise. Rik De Mil est revenu sur la réaction de l'attaquant ivoirien à Saint-Trond, et espère désormais que le public gantois sera acquis à la cause de l'attaquant ivoirien.

Il y a quatre jours, Wilfried Kanga célébrait avec le doigt devant la bouche face aux supporters de La Gantoise après son but, finalement annulé, à Saint-Trond (1-1 score final).

Une rencontre après laquelle Rik De Mil n'avait pas vraiment cautionné la réaction de son attaquant, estimant qu'il devait "plutôt parler avec ses pieds" et qualifiant cet incident de "regrettable".

Une centaine d'heures plus tard, avant la réception de l'Union Saint-Gilloise dans le cadre de la neuvième journée des Champions Play-Offs, le T1 de La Gantoise est revenu, avec un peu plus de recul, sur cette situation en conférence de presse.

Kanga a compris le message, De Mil espère le soutien du public gantois

"Après ce qu'il s'est passé, j'ai demandé à Wilfried que ça ne se reproduise plus. Les huées ne sont pas justes envers lui, mais je n'attends pas non plus de réaction de sa part envers les supporters."

La relation entre Kanga et les supporters est tendue depuis quelques semaines déjà, et l'attaquant ivoirien a déjà été sifflé à quelques reprises. "Mais il a réalisé son erreur et que sa réaction n'était pas appropriée. Nous lui avons expliqué que cela ne pouvait plus se produire, et il l'a compris. Il a lui-même admis s'être laissé guider par ses émotions."





Néanmoins, l'ancien avant-centre du Standard reste sportivement incontournable pour les Buffalos, avec lesquels il a inscrit douze buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

"Il a déjà nettement prouvé sa valeur. Espérons désormais que tout le monde soutiendra à nouveau notre équipe", a conclu Rik De Mil, qui devrait donc le reconduire une nouvelle fois dans son onze de base, ce jeudi soir.