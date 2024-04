Hervé Koffi évite déjà le naufrage à Charleroi pour ce début de Playdowns !

Charleroi aurait pu faire la très mauvaise affaire en s'inclinant d'entrée de jeu contre le RWDM dans ces Playdowns. Mais Hervé Koffi veillait au grain.

A-t-on déjà vu un tel dispositif policier autour du Mambourg alors que les supporters adverses sont... absents ? Clairement, la tension est palpable à Charleroi, en raison du dialogue quasi-rompu entre Mehdi Bayat et son public. Les "Bayat out" et "Mehdi, casse-toi" qui retentissent avant le coup d'envoi envoient un message clair : le Sporting Charleroi n'a pas droit à l'erreur, ou l'atmosphère sera irrespirable.

Et autant dire qu'il y avait des moyens plus agréables de passer cette belle journée à plus de 20° que d'assister à ce Charleroi-RWDM. Charleroi tente de mettre du rythme mais est à la peine dans les derniers mètres ; Biron et Mercier combinent bien en contre et manquent de profiter d'une sortie loupée de Koffi (11e).

La première grosse occasion, cependant, est pour les Zèbres : Petris déborde et centre bien pour Antoine Bernier, dont la tête trouve le bas du poteau de Guillaume Hubert (20e). Charleroi rentre dans son match, Guiagon met le feu et croit même obtenir un penalty (28e). Après un moment de flottement, la première période s'emballe dans les dernières minutes : Carlos Alberto s'infiltre et frappe sur Koffi (45e+4), avant que Guiagon frappe au-dessus sur le contre (45e+5).

Koffi sauve les meubles

La seconde partie reprend comme dans un cauchemar pour les Carolos : Mercier trouve joliment Biron sur un contre, l'attaquant décale Carlos Alberto... qui est fauché, sans le moindre doute, par Daan Heymans dans le rectangle (54e). Mais Hervé Koffi répond présent et s'impose devant Mickaël Biron.

Le RWDM manquera ensuite l'immanquable via Biron mais un hors-jeu est signalé (68e) ; on sent les deux équipes "cuites". C'est Charleroi qui, poussé par un public irréprochable dans cette seconde mi-temps, ira alerte Hubert via Bernier et Guiagon à quelques reprises. Mais comme trop souvent cette saison, il n'y aura personne pour aller la mettre au fond, et RIk De Mil n'est pas un magicien.

Yannick Ferrera, lui, semble avoir donné au RWDM une assise défensive impeccable et une belle structure : si ce point aura un goût de trop peu après un penalty manqué, il lance idéalement les Playdowns de la lanterne rouge sur le fond comme la forme. Contrairement à ceux de Charleroi...