🎥 Les supporters de Charleroi se sont lâchés : Mehdi Bayat et les joueurs pris pour cible

Sans surprise, Mehdi Bayat a été ciblé par ses supporters ce samedi. Avant, un peu moins pendant et surtout après la rencontre entre Charleroi et le RWDM.

Les ultras de Charleroi ont fait de Mehdi Bayat la cible principale de leur colère depuis de longs mois désormais. Un mercato estival manqué, une saison qui ne se passe absolument pas comme prévu, des déclarations déconnectées, un dialogue rompu : rien ne va plus entre Bayat et ses supporters.

Sans surprise, donc, pour ce premier match de Playdowns que Charleroi n'avait "aucune chance" de disputer selon Mehdi Bayat, l'homme fort du club a été pris pour cible.

Pas de tifo ou d'animation, celle-ci ayant été refusée par le club. Mais bien des feuilles de papier brandies par toute la T4, avec ces quelques mots : "Bayat Out".

Peu avant le coup d'envoi, des chants ont retenti : "Allez Bayat, casse-toi de chez nous", "Bayat, Bayat, on t'enc*le" ou encore le fameux chant "Mehdi Bayat, on va tout casser chez toi". Une atmosphère hostile qui a cessé dès que le match a commencé : les supporters ont alors chanté pour soutenir leur équipe, comme à l'accoutumée.

En fin de rencontre, après quelques timides "Bougez vos c*illes" à destination des joueurs, ainsi qu'un "Si on descend, on vous descend" plutôt menaçant, c'est encore Mehdi Bayat qui a été visé, de manière plus ironique : "Merci Bayat, merci Bayat", lançaient les supporters.