Le RWDM se fait peur mais l'emporte au bout d'un match spectaculaire

On pouvait penser que le match était plié à la demi-heure de jeu, mais Courtrai n'a jamais baissé les bras et a vendu chèrement sa peau.

Ce dimanche, les joueurs de Molenbeek ont abordé un match crucial sur le terrain de Courtrai. Yannick Ferrera a presque reconduit la même équipe qui avait triomphé face à Eupen la semaine passée, misant une nouvelle fois sur Camara à la place de Biron, absent de la feuille de match. Tout comme la semaine précédente, Abner et Dwomoh étaient indisponibles, tout comme De Sart et Sampaio.

Dès les premiers instants, Courtrai a affiché ses ambitions en mettant la pression sur la défense menée par Guillaume Hubert. En seulement cinq minutes, ils avaient déjà obtenu trois corners.

Cependant, à la première occasion du RWDM, le stade des Eperons d'or a été refroidi. Suite à une belle séquence sur le flanc droit, un centre de Camara permettait à Xavier Mercier de tenter sa chance. Pierard repoussait d'abord la tentative, mais Gueye, bien placé, récupérait le ballon et ouvrait le score sans faillir.

© photonews

Quelques secondes plus tard, un deuxième coup dur s'abattait sur Courtrai. Sur un corner magistralement tiré par Mercier, Sousa dominait les airs et doublait la mise de la tête. L’équipe de Yannick Ferrera commençait le match en force.

Au bout de 20 minutes, Camara, bien lancé en profondeur, était accroché par Silva. L'arbitre, Monsieur Boterberg, ne signalait pas de faute mais accordait un corner aux Molenbeekois. Alerté par ses collègues du VAR, il accordait finalement un penalty après avoir consulté les images. Carlos Alberto transformait l'occasion en un troisième but pour le RWDM.

Courtrai tentait de réagir sur coups de pied arrêtés et Hubert réalisait deux arrêts remarquables pour garder sa cage inviolée. Toutefois, Courtrai confirmait sa pression en troisième quart d'heure et réduisait l'écart grâce à un but d'Ambrose.

Dès l'entame de la seconde période, un centre précis de De Neve traversait la défense de Molenbeek. Au second poteau, Davies reprenait le ballon mais manquait de précision.

À la 66ème minute, alors que le RWDM semblait maîtriser les assauts aériens adverses, Davies se trouvait parfaitement positionné pour conclure une tête remise par Ambrose. S'élevant au-dessus de la défense, il dirigeait le ballon vers le but, qui, après avoir touché le poteau, finissait sa course derrière Hubert.

Dans un dernier tiers de match très disputé, avec Courtrai pressant pour égaliser, Gueye se créait une excellente occasion en contre-attaque. Il filait vers le but adverse, mais sa tentative était repoussée par Pirard.

La fin de la rencontre est sous tension, les deux équipes se créent des occasions, mais entre les attaquants de Courtrai qui sont nerveux et les Molenbeekois qui jouent très mal les coups, plus rien ne change. Il faut attendre les dernières secondes du temps additionnel pour voir Reine-Adelaïde planter le quatrième but et fixer le score final (2-4).

Ces trois points permettent au RWDM d'avoir 5 points d'avance sur Courtrai et de revenir à 3 points de Charleroi qui a cependant un match de moins. Oui, le RWDM peut encore se sauver.