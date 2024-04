🎥 La célébration surréaliste de Makhtar Gueye lors de Courtrai-RWDM

Le RWDM a été chercher trois points cruciaux sur la pelouse du KV Courtrai. Makhtar Gueye a inscrit son 10e but de la saison, et l'a célébré d'une drÎle de façon !

Le RWDM s'est donné un sacré bol d'air, et 5 points d'avance sur le KV Courtrai ce dimanche. Une victoire qui a rapidement pris forme puisque les Molenbeekois menaient de 3 buts après moins d'une demi-heure de jeu.

C'est Makhtar Gueye qui s'est chargé de lancer le RWDM en ouvrant le score dès la 11e but. Le Sénégalais inscrivait là son 10e but de la saison et son second dans ces Playdowns, confirmant qu'il pourrait bien être la clef du maintien pour le club bruxellois.

Mais malgré la pression inhérente à la lutte pour le maintien, Gueye semble assez détendu. En témoigne cette célébration originale du buteur molenbeekois, qui s'est retrouvé avec... une manette de PlayStation en mains.

Une façon bien à lui de dire qu'il joue "comme dans son fauteuil", en quelque sorte. Makhtar Gueye est en confiance, et l'ambiance au RWDM a l'air radicalement différente de celle qu'on a pu voir par moments dans cette longue et difficile saison !