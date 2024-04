Charleroi revoit la vie en rose et assure son maintien, Eupen au bord du gouffre

Charleroi ne s'est pas loupé, s'imposant 1-2 à Eupen. Les Zèbres sauvent leur place en D1A pour la saison prochaine.

Non, Charleroi ne voulait absolument pas de ces Playdowns. Non, Charleroi n'a absolument souri lors du but de dernière minute de Louvain lors de l'ultime journée de la phase classique. Mais force est de constater que les Playdowns ont révélé face à l'adversité une esquisse prometteuse d'un renouveau pour la saison prochaine sous Rik De Mil.

Plutôt que de disputer des Europe Playoffs déjà joués, c'est un match à Eupen qui pouvait officiellement décider de son maintien que le Sporting avait à son programme ce vendredi soir. Une rencontre décisive qui voyait Achraf Dari retourner dans l'axe défensif, le seul changement opéré par Rik De Mil par rapport au match aller.

Chez les Pandas, Bartosz Bialek gardait la préséance sur Renaud Emond en pointe. Le seul changement était la titularisation de Shayne Pattynama sur la gauche au détriment de Lorenzo Youndje.

© photonews

Charleroi n'a pas traîné

La première occasion était aussi le premier but de la partie. Consécutivement à un bon débordement de Dragsnes sur la gauche, Parfait Guiagon cédait dans la foulée d'Antoine Bernier qui placait hors de portée de Gabriel Slonina après 11 minutes (0-1).

Les Pandas n'ont véritablement commencé leur match et tenté leurs premières frappes qu'après 30 minutes. Mais ni l'envoi de Regan Charles-Cook ni celui de Gary Magnée ne mettaient Hervé Koffi à contribution dans un des rares temps forts eupenois.

Contrairement à ses dernières sorties, Oday Dabbagh était quant à lui plus prompt et efficace pour faire le break avant le repos. Sur un tir d'Achraf Dari dévié par la défense, l'attaquant palestinien inscrivait son premier but en championnat depuis le mois de novembre face à une défense eupenoise bien trop statique.

© photonews

Deux matchs pour encore un peu plus préparer la saison prochaine

De quoi mettre les Zèbres sur du velours pour la deuxième mi-temps. Malgré la sortie sur blessure de son capitaine Adem Zorgane, mal retombé après un duel anodin à l'heure de jeu, Charleroi n'a que peu été mis en danger, bien aidé par les mauvais choix d'Eupen dans les derniers gestes.

Mais Hervé Koffi a tout de même trouvé le moyen de relancer le suspense avec une relance désastreuse qui profitait à Bartosz Bialek pour faire 1-2 à l'approche du temps additionnel. Malgré cette frayeur inutile, allant jusqu'à un check du VAR pour un potentiel penalty sur la dernière phase de la rencontre, Charleroi a tenu son avantage jusqu'au coup, de quoi pousser un énorme ouf de soulagement.

Si les Zèbres auront dû attendre le 26 avril pour assurer son maintien, Eupen se rapproche du gouffre. Les Pandas ont cinq points de retard sur le RWDM, actuel barragiste. En cas de victoire des Molenbeekois face à Courtrai, l'Alliance sera officiellement reléguée en D1B après huit saisons consécutives parmi l'élite.