Peu inspiré, le RWDM laisse passer une chance en or

Dans un duel direct pour éviter la relégation en Jupiler Pro League, le RWDM s'est incliné face à Courtrai lors d'une rencontre tendue qui pourrait coûter cher aux Molenbeekois. Le RWDM n'a pas réussi à s'imposer et reste en danger imminent : le barrage n'est pas encore assuré.

Dès les premières minutes du match, Courtrai a montré des signes d'agressivité, créant la première opportunité significative du jeu. Utilisant le flanc droit pour lancer un centre menaçant, les Kerels ont immédiatement mis la défense du RWDM à l'épreuve, qui a néanmoins réussi à repousser le danger. Cette ouverture a été suivie de réactions timides du RWDM, qui a peiné à construire des phases d’attaque cohérentes face à un adversaire bien organisé.

Le tournant du match est survenu à la 16ème minute lorsque Mehssatou, servi par une passe décisive d’Antunes, a ouvert le score avec une frappe croisée qui a laissé peu de chances au gardien Hubert. Courtrai a ensuite accentué sa pression, cherchant à sécuriser rapidement son avantage.

Le RWDM a montré des signes de réveil en début de seconde période avec un but de Carlos Alberto, initialement célébré, mais annulé peu après par l'arbitre pour une faute de main, décision confirmée par la VAR. Ce coup dur a semblé couper l'élan des Molenbeekois, qui malgré une volonté évidente, n'ont pas réussi à concrétiser en attaque.

Les efforts désespérés du RWDM en fin de match n'ont pas suffi à changer le cours de la rencontre. Courtrai, bien en place défensivement, a contenu les avancées adverses, et même les tentatives de dernière minute n’ont pas permis d'égaliser.

Le RWDM se retrouve désormais dans une position délicate et devra affronter ses deux prochains adversaires, Charleroi et Eupen, dans des matchs décisifs pour son avenir en Jupiler Pro League. Courtrai, de son côté, se donne un peu d'air et revient à deux points des Bruxellois, rendant la fin de saison palpitante pour les deux équipes concernées par le spectre de la relégation.