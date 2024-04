DIRECT - Le RWDM n'est nulle part (0-1)

50



47' - But refusé pour le RWDM Les Molenbeekois affichent un meilleur visage au coup d'envoi de la seconde période. Reine-Adelaide centre et trouve Carlos Alberto qui contrôle, frappe et égalise ! La fête est de courte durée car Mr Lardot siffle une faute de main de Carlos Alberto sur son contrôle. La VAR analyse la phase et confirme la faute de main du Brésilien. Le RWDM est toujours mené !