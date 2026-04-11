Date: 11/04/2026 16:00
Compétition: Play-offs 3
journée: Journée 2

La RAAL veut faire un grand pas vers son maintien en allant chercher un résultat au Cercle de Bruges. Frédéric Taquin débute avec Majeed Ashimeru sur le banc.

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Classement Live
Temps   Mi-temps 


Arbitre 		Mi-temps


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45+2
 Ngoura pour son doublé ! 2-0 !
L'attaquant du Cercle bouge Lutonda, se retourne et frappe hors de portée de Peano, le break est fait
45+2

But 		But de Steve Ngoura (Edan Diop)
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
43
 Le Cercle encore sur la latte !
Ngoura prend la profondeur et lance Nazinho, le Brésilien trouve Vanzeir tout seul au second poteau, il reprend pleine puissance sur la latte
41
 Corner dangereux
Lamego s'impose au second poteau, Warleson sort mal, le Cercle se dégage sur sa ligne
40
 Première frappe cadrée de la RAAL
Afriyie se retourne et frappe à l'entrée du rectangle, Warleson détourne en corner
36
 Afriyie à la retourne
Le centre de Fall traverse la défense du Cercle, Lahssaini remet le ballon dans le box, Afriyie repend comme il peut, sa reprise passe à côté
32
 Peano sauve les meubles !
Lamgeo se fait chiper le ballon par Vanzeir, le centre de ce dernier trouve Ngoura, qui contrôle au petit rectangle face à Peano, ce dernier intevient en détournant à bout portant sur la latte
28
 La Louvière un peu plus au ballon
Le Cercle ne peut pas tenir au rythme des 20 premières minutes pour en profiter. Mais la RAAL va devoir élever son niveau pour en profiter
25
 Combinaison du Cercle
Vanzeir lance Gerkens , Gillot revient in extremis, le juge de touche lève ensuite son drapreau
22
 Diop dangereux
Il plonge dans le dos de la défense visiteuse, Okou revient sur lui et concède le corner
20
 Première frappe de la RAAL
Une reprise dans le deuxième étage de la part de Lahssaini sur une longue touche
17
 Occasion pour le Cercle
Gerkens échappe encore à la défense de la RAAL, son centre trouve Nazinho, qui arrive lancé au second poteau. Mais le Brésilien passe à côté du ballon
14
 Les supporters donnent de la voix
La RAAL n'en mène pas large sur le terrain, mais la bataille des tribunes est largement remportée par les visiteurs
12
 Sauvetage de Maisonneuve
Incursion de Gerkens dans le rectangle, l'ancien Anversois frappe, Maisonneuve est sur la trajectoire
10
 Les soigneurs pour Magnée
Lamego y est allé franco dans le duel et lui est retombé dessus en prime
8
 Corner brugeois
Diop s'impose de la tête, sa reprise finit au-dessus du but
5
 Le Cercle continue
La RAAL n'y est pas, il va falloir vite se ressaisir pour ne pas en prendre un deuxième
3
 Ngoura ! Le Cercle déjà devant !
La Louvière est spectatrice : Gillot se fait bouger par Magnée, Vanzeir devance Okou au premier poteau, Ngoura surgit au second, c'est déjà 1-0 !
2

But 		But de Steve Ngoura (Dante Vanzeir)
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Cercle de Bruges - RAAL La Louvière: 0-0
15:57
 Les joueurs montent sur le terrain
Les visages sont concentrés, les joueurs connaissent l'importance de la rencontre
15:53
 Gagner pour se rapprocher du maintien
Une victoire et la RAAL regarderait le match de Dender avec la possibilité d'assurer mathématiquement son maintien
15:51
 Pas de Benavides
C'est Thierry Lutonda qui évoluera comme piston
15:43
 Maisonneuve dans l'entrejeu
Ashimeru débute sur le banc, Frédéric Taquin voulait plus de taille dans son onze
15:32
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve en Venise du Nord pour ce match entre Brugeois et Louviérois
Cercle de Bruges (Cercle de Bruges - RAAL La Louvière)
Cercle de Bruges: Warleson - Gary Magnée - Geoffrey Kondo - Valy Konate - Ibrahim Diakite - Edan Diop - Pieter Gerkens - Hannes Van der Bruggen - Flavio Nazinho - Steve Ngoura - Dante Vanzeir
Banc: Lawrence Agyekum - Oumar Diakite - Charles Herrmann - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Royer Caicedo

RAAL La Louvière (Cercle de Bruges - RAAL La Louvière)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Wagane Faye - Nolan Gillot - Djibril Alain Lamego - Sami Lahssaini - Thierry Lutonda - Joël Ito - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Majeed Ashimeru - Noah Makembo-Ntemo - Matthis Riou - Nachon Nsingi - Bryan Soumaré - Cristian Makaté

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Warleson 6.8  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/12 (16.7%)
Plus de stats
Magnée Gary 6.7  
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kondo Geoffrey 7.2  
  • Précision des passes: 50/52 (96.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Konate Valy 6.8  
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Diakite Ibrahim 6.9  
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Diop Edan A 6.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Gerkens Pieter 6.9  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 6.5  
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Nazinho Flavio 7.2  
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ngoura Steve ⚽ ⚽ 8.5  
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vanzeir Dante A 7.5  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Agyekum Lawrence  
Diakite Oumar  
Herrmann Charles  
Adewumi Oluwaseun  
Diaby Ibrahima  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Caicedo Royer  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.4  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 6.4  
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Okou Yllan 5.9  
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/18 (16.7%)
Plus de stats
Faye Wagane 5.9  
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gillot Nolan 6.2  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril  
Lahssaini Sami 6.4  
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lutonda Thierry 6.3  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ito Joël 6.5  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Moussa Fall Pape 6.1  
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Afriyie Jerry 6.6  
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin  
Beka Beka Alexis  
Gueulette Samuel  
Ashimeru Majeed  
Makembo-Ntemo Noah  
Riou Matthis  
Nsingi Nachon  
Soumaré Bryan  
Makaté Cristian  

Play-offs 3

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem
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