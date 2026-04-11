45+2

Ngoura pour son doublé ! 2-0 !

L'attaquant du Cercle bouge Lutonda, se retourne et frappe hors de portée de Peano, le break est fait



45+2



But de Steve Ngoura (Edan Diop)





45

Il y aura 2 minutes de temps additionnel.



43

Le Cercle encore sur la latte !

Ngoura prend la profondeur et lance Nazinho, le Brésilien trouve Vanzeir tout seul au second poteau, il reprend pleine puissance sur la latte



41

Corner dangereux

Lamego s'impose au second poteau, Warleson sort mal, le Cercle se dégage sur sa ligne



40

Première frappe cadrée de la RAAL

Afriyie se retourne et frappe à l'entrée du rectangle, Warleson détourne en corner



36

Afriyie à la retourne

Le centre de Fall traverse la défense du Cercle, Lahssaini remet le ballon dans le box, Afriyie repend comme il peut, sa reprise passe à côté



32

Peano sauve les meubles !

Lamgeo se fait chiper le ballon par Vanzeir, le centre de ce dernier trouve Ngoura, qui contrôle au petit rectangle face à Peano, ce dernier intevient en détournant à bout portant sur la latte



28

La Louvière un peu plus au ballon

Le Cercle ne peut pas tenir au rythme des 20 premières minutes pour en profiter. Mais la RAAL va devoir élever son niveau pour en profiter



25

Combinaison du Cercle

Vanzeir lance Gerkens , Gillot revient in extremis, le juge de touche lève ensuite son drapreau



22

Diop dangereux

Il plonge dans le dos de la défense visiteuse, Okou revient sur lui et concède le corner



20

Première frappe de la RAAL

Une reprise dans le deuxième étage de la part de Lahssaini sur une longue touche



17

Occasion pour le Cercle

Gerkens échappe encore à la défense de la RAAL, son centre trouve Nazinho, qui arrive lancé au second poteau. Mais le Brésilien passe à côté du ballon



14

Les supporters donnent de la voix

La RAAL n'en mène pas large sur le terrain, mais la bataille des tribunes est largement remportée par les visiteurs



12

Sauvetage de Maisonneuve

Incursion de Gerkens dans le rectangle, l'ancien Anversois frappe, Maisonneuve est sur la trajectoire



10

Les soigneurs pour Magnée

Lamego y est allé franco dans le duel et lui est retombé dessus en prime



8

Corner brugeois

Diop s'impose de la tête, sa reprise finit au-dessus du but



5

Le Cercle continue

La RAAL n'y est pas, il va falloir vite se ressaisir pour ne pas en prendre un deuxième



3

Ngoura ! Le Cercle déjà devant !

La Louvière est spectatrice : Gillot se fait bouger par Magnée, Vanzeir devance Okou au premier poteau, Ngoura surgit au second, c'est déjà 1-0 !



2



But de Steve Ngoura (Dante Vanzeir)





1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Cercle de Bruges - RAAL La Louvière: 0-0





15:57

Les joueurs montent sur le terrain

Les visages sont concentrés, les joueurs connaissent l'importance de la rencontre



15:53

Gagner pour se rapprocher du maintien

Une victoire et la RAAL regarderait le match de Dender avec la possibilité d'assurer mathématiquement son maintien



15:51

Pas de Benavides

C'est Thierry Lutonda qui évoluera comme piston



15:43

Maisonneuve dans l'entrejeu

Ashimeru débute sur le banc, Frédéric Taquin voulait plus de taille dans son onze



15:32

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve en Venise du Nord pour ce match entre Brugeois et Louviérois

