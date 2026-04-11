1-0
(Edan Diop) Steve Ngoura 45+2'
2-0
|Date:
|11/04/2026 16:00
|Compétition:
|Play-offs 3
|journée:
|Journée 2
La RAAL veut faire un grand pas vers son maintien en allant chercher un résultat au Cercle de Bruges. Frédéric Taquin débute avec Majeed Ashimeru sur le banc.
Mi-temps
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+2
|
Ngoura pour son doublé ! 2-0 !
L'attaquant du Cercle bouge Lutonda, se retourne et frappe hors de portée de Peano, le break est fait
|
45+2
|
But de Steve Ngoura (Edan Diop)
|
45
|
Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
|
43
|
Le Cercle encore sur la latte !
Ngoura prend la profondeur et lance Nazinho, le Brésilien trouve Vanzeir tout seul au second poteau, il reprend pleine puissance sur la latte
|
41
|
Corner dangereux
Lamego s'impose au second poteau, Warleson sort mal, le Cercle se dégage sur sa ligne
|
40
|
Première frappe cadrée de la RAAL
Afriyie se retourne et frappe à l'entrée du rectangle, Warleson détourne en corner
|
36
|
Afriyie à la retourne
Le centre de Fall traverse la défense du Cercle, Lahssaini remet le ballon dans le box, Afriyie repend comme il peut, sa reprise passe à côté
|
32
|
Peano sauve les meubles !
Lamgeo se fait chiper le ballon par Vanzeir, le centre de ce dernier trouve Ngoura, qui contrôle au petit rectangle face à Peano, ce dernier intevient en détournant à bout portant sur la latte
|
28
|
La Louvière un peu plus au ballon
Le Cercle ne peut pas tenir au rythme des 20 premières minutes pour en profiter. Mais la RAAL va devoir élever son niveau pour en profiter
|
25
|
Combinaison du Cercle
Vanzeir lance Gerkens , Gillot revient in extremis, le juge de touche lève ensuite son drapreau
|
22
|
Diop dangereux
Il plonge dans le dos de la défense visiteuse, Okou revient sur lui et concède le corner
|
20
|
Première frappe de la RAAL
Une reprise dans le deuxième étage de la part de Lahssaini sur une longue touche
|
17
|
Occasion pour le Cercle
Gerkens échappe encore à la défense de la RAAL, son centre trouve Nazinho, qui arrive lancé au second poteau. Mais le Brésilien passe à côté du ballon
|
14
|
Les supporters donnent de la voix
La RAAL n'en mène pas large sur le terrain, mais la bataille des tribunes est largement remportée par les visiteurs
|
12
|
Sauvetage de Maisonneuve
Incursion de Gerkens dans le rectangle, l'ancien Anversois frappe, Maisonneuve est sur la trajectoire
|
10
|
Les soigneurs pour Magnée
Lamego y est allé franco dans le duel et lui est retombé dessus en prime
|
8
|
Corner brugeois
Diop s'impose de la tête, sa reprise finit au-dessus du but
|
5
|
Le Cercle continue
La RAAL n'y est pas, il va falloir vite se ressaisir pour ne pas en prendre un deuxième
|
3
|
Ngoura ! Le Cercle déjà devant !
La Louvière est spectatrice : Gillot se fait bouger par Magnée, Vanzeir devance Okou au premier poteau, Ngoura surgit au second, c'est déjà 1-0 !
|
2
|
But de Steve Ngoura (Dante Vanzeir)
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Cercle de Bruges - RAAL La Louvière: 0-0
|
15:57
|
Les joueurs montent sur le terrain
Les visages sont concentrés, les joueurs connaissent l'importance de la rencontre
|
15:53
|
Gagner pour se rapprocher du maintien
Une victoire et la RAAL regarderait le match de Dender avec la possibilité d'assurer mathématiquement son maintien
|
15:51
|
Pas de Benavides
C'est Thierry Lutonda qui évoluera comme piston
|
15:43
|
Maisonneuve dans l'entrejeu
Ashimeru débute sur le banc, Frédéric Taquin voulait plus de taille dans son onze
|
15:32
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve en Venise du Nord pour ce match entre Brugeois et Louviérois
|
Banc: Lawrence Agyekum - Oumar Diakite - Charles Herrmann - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Royer Caicedo
Banc: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Majeed Ashimeru - Noah Makembo-Ntemo - Matthis Riou - Nachon Nsingi - Bryan Soumaré - Cristian Makaté
|
Cercle de Bruges
|Warleson
| 6.8
Warleson @ Cercle de Bruges - La Louvière6.8
|
|Magnée Gary
| 6.7
Gary Magnée @ Cercle de Bruges - La Louvière6.7
|
|Kondo Geoffrey
| 7.2
Geoffrey Kondo @ Cercle de Bruges - La Louvière7.2
|
|Konate Valy
| 6.8
Valy Konate @ Cercle de Bruges - La Louvière6.8
|
|Diakite Ibrahim
| 6.9
Ibrahim Diakite @ Cercle de Bruges - La Louvière6.9
|
|Diop Edan A
| 6.7
Edan Diop @ Cercle de Bruges - La Louvière6.7
|
|Gerkens Pieter
| 6.9
Pieter Gerkens @ Cercle de Bruges - La Louvière6.9
|
|Van der Bruggen Hannes
| 6.5
Hannes Van der Bruggen @ Cercle de Bruges - La Louvière6.5
|
|Nazinho Flavio
| 7.2
Flavio Nazinho @ Cercle de Bruges - La Louvière7.2
|
|Ngoura Steve ⚽ ⚽
| 8.5
Steve Ngoura @ Cercle de Bruges - La Louvière8.5
|
|Vanzeir Dante A
| 7.5
Dante Vanzeir @ Cercle de Bruges - La Louvière7.5
|
|Banc
|Agyekum Lawrence
|
|Diakite Oumar
|
|Herrmann Charles
|
|Adewumi Oluwaseun
|
|Diaby Ibrahima
|
|Delanghe Maxime
|
|Jurado Heriberto
|
|De Wilde Nils
|
|Caicedo Royer
|
|
RAAL La Louvière
|Peano Marcos Hernán
| 6.4
Marcos Hernán Peano @ Cercle de Bruges - La Louvière6.4
|
|Maisonneuve Maxence
| 6.4
Maxence Maisonneuve @ Cercle de Bruges - La Louvière6.4
|
|Okou Yllan
| 5.9
Yllan Okou @ Cercle de Bruges - La Louvière5.9
|
|Faye Wagane
| 5.9
Wagane Faye @ Cercle de Bruges - La Louvière5.9
|
|Gillot Nolan
| 6.2
Nolan Gillot @ Cercle de Bruges - La Louvière6.2
|
|Alain Lamego Djibril
|
|Lahssaini Sami
| 6.4
Sami Lahssaini @ Cercle de Bruges - La Louvière6.4
|
|Lutonda Thierry
| 6.3
Thierry Lutonda @ Cercle de Bruges - La Louvière6.3
|
|Ito Joël
| 6.5
Joël Ito @ Cercle de Bruges - La Louvière6.5
|
|Moussa Fall Pape
| 6.1
Pape Moussa Fall @ Cercle de Bruges - La Louvière6.1
|
|Afriyie Jerry
| 6.6
Jerry Afriyie @ Cercle de Bruges - La Louvière6.6
|
|Banc
|De Schrevel Celestin
|
|Beka Beka Alexis
|
|Gueulette Samuel
|
|Ashimeru Majeed
|
|Makembo-Ntemo Noah
|
|Riou Matthis
|
|Nsingi Nachon
|
|Soumaré Bryan
|
|Makaté Cristian
|