Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

La RAAL a enchaîné une deuxième défaite dans ces Playdowns, s'inclinant 3-0 au Cercle. Les Loups ont été particulièrement pénalisés par leur première mi-temps.

Victorieuse des quatre matchs face aux équipes brugeoises cette saison, la RAAL retrouvait son stade favori pour faire un grand pas vers son maintien. Pour ce match face au Cercle, Frédéric Taquin était privé de Dario Benavides et Jordi Liongola, Thierry Lutonda a donc débuté sur la droite, tandis que Maxence Maisonneuve a évolué dans l'entrejeu.

Un plan qui a volé en éclats après trois minutes. Spectatrice, la RAAL a complètement manqué son début de match. Gary Magnée en a directement profité pour envoyer Nolan Gillot au tapis, Dante Vanzeir a ensuite devancé Yilan Okou sur le centre, isolant Steve Ngoura au petit rectangle pour le 1-0 comme à la parade (3e, 1-0).

Toujours un homme de plus dans les combinaisons du Cercle

Groggy, La Louvière a subi les infiltrations de Gerkens et Vanzeir, étant systématiquement en retard au pressing et entre les lignes. La première frappe hennuyère survient après 20 minutes (une longue rentrée en touche reprise au deuxième étage de la tribune), mais c'est bien le Cercle qui est passé proche de refaire évoluer le marquoir, avec une floche de Lamego dont a profité Vanzeir pour isoler Ngoura au petit rectangle. C'est Marcos Peano qui a empêché le 2-0 en détournant sa reprise sur la latte.

La transversale a encore tremblé en fin de première mi-temps sur une reprise de Vanzeir (tout aussi seul au second poteau). La RAAL a répliqué avec sa première frappe cadrée par l'entremise de Jerry Afriyie (repoussée par Warleson), mais c'est bien le Cercle qui a eu le dernier mot de ce premier acte, avec le doublé de Steeve Ngoura, plus prompt que Lutonda dos au but pour pouvoir ajuster Warleson (45e, 2-0).







Deux buts et deux lattes : la domination du Cercle au repos était nette et a failli s'accentuer dès la reprise, mais Peano a enlevé le 3-0 des pieds de Vanzeir sur corner. La montée au jeu de Bryan Soumaré a toutefois fait du bien à la RAAL, de quoi permettre à l'équipe d'exister un peu plus, en attestent cette tête de Pape Fall juste au-dessus du but et ce centre-tir de Gillot passé entre les jambes de Warleson et devant la ligne de but.

Dans l'autre rectangle, Peano a continué à voir quelques ballons chauds traverser son rectangle et a fini par se retourner une dernière fois à l'approche du temps additionnel, sur un centre venu de la gauche et coupé par Edan Diop devant Maisonneuve (89e, 3-0).

La Louvière s'incline donc 3-0 et signe un 0/6 pour débuter les Playdowns. Le match de Dender à Zulte Waregem ne pourra donc en aucun cas acter le maintien de l'équipe. En revanche, si la lanterne rouge revenait à six points, l'écart aurait déjà fondu de moitié après deux journées. Le Cercle pourrait par contre être sauvé dès demain.