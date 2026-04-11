Date: 11/04/2026 16:00
Compétition: Play-offs 3
journée: Journée 2
Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end
Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end
Photo: © photonews

La RAAL a enchaîné une deuxième défaite dans ces Playdowns, s'inclinant 3-0 au Cercle. Les Loups ont été particulièrement pénalisés par leur première mi-temps.

Victorieuse des quatre matchs face aux équipes brugeoises cette saison, la RAAL retrouvait son stade favori pour faire un grand pas vers son maintien. Pour ce match face au Cercle, Frédéric Taquin était privé de Dario Benavides et Jordi Liongola, Thierry Lutonda a donc débuté sur la droite, tandis que Maxence Maisonneuve a évolué dans l'entrejeu.

Un plan qui a volé en éclats après trois minutes. Spectatrice, la RAAL a complètement manqué son début de match. Gary Magnée en a directement profité pour envoyer Nolan Gillot au tapis, Dante Vanzeir a ensuite devancé Yilan Okou sur le centre, isolant Steve Ngoura au petit rectangle pour le 1-0 comme à la parade (3e, 1-0).

Toujours un homme de plus dans les combinaisons du Cercle

Groggy, La Louvière a subi les infiltrations de Gerkens et Vanzeir, étant systématiquement en retard au pressing et entre les lignes. La première frappe hennuyère survient après 20 minutes (une longue rentrée en touche reprise au deuxième étage de la tribune), mais c'est bien le Cercle qui est passé proche de refaire évoluer le marquoir, avec une floche de Lamego dont a profité Vanzeir pour isoler Ngoura au petit rectangle. C'est Marcos Peano qui a empêché le 2-0 en détournant sa reprise sur la latte.

La transversale a encore tremblé en fin de première mi-temps sur une reprise de Vanzeir (tout aussi seul au second poteau). La RAAL a répliqué avec sa première frappe cadrée par l'entremise de Jerry Afriyie (repoussée par Warleson), mais c'est bien le Cercle qui a eu le dernier mot de ce premier acte, avec le doublé de Steeve Ngoura, plus prompt que Lutonda dos au but pour pouvoir ajuster Warleson (45e, 2-0).



Deux buts et deux lattes : la domination du Cercle au repos était nette et a failli s'accentuer dès la reprise, mais Peano a enlevé le 3-0 des pieds de Vanzeir sur corner. La montée au jeu de Bryan Soumaré a toutefois fait du bien à la RAAL, de quoi permettre à l'équipe d'exister un peu plus, en attestent cette tête de Pape Fall juste au-dessus du but et ce centre-tir de Gillot passé entre les jambes de Warleson et devant la ligne de but.

Dans l'autre rectangle, Peano a continué à voir quelques ballons chauds traverser son rectangle et a fini par se retourner une dernière fois à l'approche du temps additionnel, sur un centre venu de la gauche et coupé par Edan Diop devant Maisonneuve (89e, 3-0).

La Louvière s'incline donc 3-0 et signe un 0/6 pour débuter les Playdowns. Le match de Dender à Zulte Waregem ne pourra donc en aucun cas acter le maintien de l'équipe. En revanche, si la lanterne rouge revenait à six points, l'écart aurait déjà fondu de moitié après deux journées. Le Cercle pourrait par contre être sauvé dès demain.

Les compositions

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Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Warleson 90' 7.0 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 7/27 (25.9%)
Plus de stats
Magnée Gary 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 35/43 (81.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Kondo Geoffrey 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 71/77 (92.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Konate Valy   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 50/62 (80.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/11 (18.2%)
Plus de stats
Diakite Ibrahim 83' 7.7 -
  • Précision des passes: 39/48 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Diop Edan A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 47/56 (83.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Gerkens Pieter 83' 6.8 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 38/49 (77.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nazinho Flavio A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Passes clés: 6
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ngoura Steve ⚽ ⚽ 69' 8.5 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Plus de stats
Vanzeir Dante A 69' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Agyekum Lawrence 7' 6.9  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Diakite Oumar 21' 6.6 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Herrmann Charles 0' 6.9  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Adewumi Oluwaseun 21' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Diaby Ibrahima 7' 6.8  
Plus de stats
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Caicedo Royer 0'  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 5.6 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 6/19 (31.6%)
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 90' 5.5 -
  • Précision des passes: 18/28 (64.3%)
  • Passes clés: 2
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Okou Yllan 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 25/39 (64.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 8/27 (29.6%)
Plus de stats
Faye Wagane   90' 5.3 -
  • Précision des passes: 27/39 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Gillot Nolan 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 11/21 (52.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 3/10 (30%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 45' -
Lahssaini Sami 77' 5.4 -
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 64' 5.8 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ito Joël 64' 5.8 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Moussa Fall Pape 77' 6.2 -
  • Précision des passes: 4/13 (30.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Afriyie Jerry 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Beka Beka Alexis 13' 5.7 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gueulette Samuel 26' 6.3 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ashimeru Majeed 0'  
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 13' 6.2 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
Soumaré Bryan 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Makaté Cristian 26' 6.4 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre Cercle de Bruges - RAAL La Louvière

Play-offs 3

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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