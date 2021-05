Une démonstration: 25 ans après, Seraing revient en D1!

De la D1 Amateur à la D1A en moins d'un an, le RFC Seraing l'a fait! Emmenés par un tout grand Georges Mikautadze, les protégés d'Emilio Ferrera ont infligé une leçon à Waasland-Beveren (2-5) qui, cette fois, descendra bien à l'étage inférieur.

Obligés de marquer au moins une fois pour espérer se frayer un chemin vers la D1A, les Métallos ont rapidement pris le jeu à leur compte sur la pelouse du Freethiel. La première occasion était d'ailleurs pour Seraing, avec une reprise, contrée, de Georges Mikautadze. Mais c'est bien Waasland-Beveren qui a ouvert le score, sur penalty, via Michael Frey.

Mais comme au match aller, Seraing a profité d'une faute de main, pour revenir au score, sur un penalty, le quatrième de ces barrages, transformé avec beaucoup de sang froid par l'inévitable Georges Mikautadze.

Un but qui condamnait les Lions a, à nouveau, trouver le chemin des filets. Mais, s'ils ont mis plus d'intensité, c'est bien Seraing qui s'est montré dangereux, avec des frappes à distance de Sami Lahssaini et de Georges Mikautadze. La première était joliment détournée par Nordin Jackers, la seconde était déviée et passait à côté.

Ce n'était pourtant que partie remise pour le RFC Seraing, qui prenait l'avantage dans les arrêts de jeu de la première période, grâce à un coup-franc déposé par Mikautadze sur la tête de Brahim Sabaouni.

Dos au mur, les Waaslandiens devaient réagir après le repos, c'est ce qu'ils ont fait. Dès la reprise, les protégés de Nicky Hayen ont poussé et ils ont rapidement été récompensés: profitant d'un travail dos au but de Michael Frey, Danel Sinani ne laissait pas la moindre chance à Guillaume Dietsch et rapprochait Waasland-Beveren à un but du maintien, à 40 minutes du coup de sifflet final.

Mais il en fallait bien plus pour intimider les Métallos ce soir et ce sont Wagane Faye, Georges Mikautadze et Antoine Bernier qui ont enfoncé le clou. 25 ans après avoir quitté l'élite du football belge, le RFC Seraing goûtera aux saveurs de la Pro League la saison prochaine. Direction la D1B, en revanche, pour Waasland-Beveren qui avait validé sa place en barrages de toute justesse.