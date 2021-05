Georges Mikautadze, héros de Seraing: "Je n'ai pas de mot, c'est exceptionnel"

Le buteur des Métallos était à la fois ému et heureux, samedi soir, après la large victoire qui a permis à Seraing de valider son retour parmi l'élite.

Georges Mikautadze avait été l'un des grands artisans de la deuxième place conquise par Seraing en D1B, il a encore fait parler son sens du but en barrages: il avait inscrit le but de l'espoir à l'aller, il a ajouté deux buts et un assist à son compteur personnel, samedi soir, pour propulser les Sérésiens en D1B.

"On a su saisir notre chance"

Et il était aux anges à l'issue de la rencontre. "Je n'ai pas de mot pour décrire ce que je ressens, c'est exceptionnel. Je suis vraiment très, très heureux", sourit le jeune international géorgien.

Et s'il a inscrit 22 buts tout au long de la saison, Georges Mikautadze estime que c'est, d'abord, collectivement que Seraing est allé chercher son graal. "Notre principale force cette saison, c'est d'être resté unis. On avait mérité notre deuxième place en championnat et contre Waasland-Beveren, on a su saisir notre chance et on est en D1A, c'est fantastique", conclut-il.