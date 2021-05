Immense déception du côté de Waasland-Beveren : "De loin le jour le plus triste pour moi dans ce club"

Waasland-Beveren est relégué après sa défaite face à Seraing.

La déception était grande du côté de Waasland-Beveren, qui évoluera en D1B la saison prochaine : "Après quatre saisons dans un club, on éprouve une certaine forme d'affection", confiait Jur Schryvers à Het Nieuwsblad.

Le défenseur de 24 ans formé au Beerschot et à Bruges avait découvert le haut niveau au Freethiel : "Durant toutes ces années, c'est de loin le jour le plus triste pour moi dans ce club. Mon grand-père est un supporter du club depuis plus de trente ans et a été trésorier d'un groupe de supporters. C'est un coup dur pour les supporters et tout le personnel du club. La façon dont ils sont venus nous encourager aujourd'hui était extraordinaires. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de leur rendre quoi que ce soit."

Jur Schryvers a encore un an de contrat, mais ne peut pas encore se prononcer sur son avenir : "Je suis toujours sous contrat ici. Mais pour l'instant, je suis surtout déçu par la saison en cours. Nous verrons dans les prochaines semaines de quoi mon avenir sera fait."

Seraing prendra donc la place de Waasland-Beveren la saison prochaine en D1A, près de 25 ans après son dernier passage dans l'élite.