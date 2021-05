Emilio Ferrera: "Ce qu'ils ont accompli cette saison, c'est phénoménal"

Entre émotions et fierté, Emilio Ferrera était un entraîneur comblé, samedi soir, dans les travées du Freethiel.

D'abord parce que le RFC Seraing est allé chercher sa place en D1A au terme de deux solides prestations. "Avec beaucoup de respect pour nos adversaires, je pense que nous l'avons largement mérité. Nous avions été les meilleurs à l'aller et c'était encore le cas samedi soir", estime le coach sérésien.

"Je suis très fier!"

Et c'est justement ce qui comble Emilio Ferrera. Même sous pression, malgré le stress, malgré le manque d'expérience, les Métallos ont fait un match à l'image de ce qu'ils ont proposé tout au long de la saison. Ils sont allés vers l'avant et cette audace leur a réussi. "On a eu le contrôle de la rencontre, on était bon avec le ballon, mais on a aussi été très fort mentalement", insiste-t-il.

Parce que la rencontre avait très mal commencé pour le RFC Seraing. "Après ce bête penalty, on a trouvé la force pour revenir dans le match et conquérir cette victoire. Je suis très fier de mes joueurs pour ce qu'ils ont accompli cette saison: c'est phénoménal!"