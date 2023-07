Et de 3 ! L'Antwerp remonte Malines aux tirs au but et remporte la première Supercoupe de son histoire

Il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain pendant 70 minutes. Après son doublé coupe-championnat, l'Antwerp a longtemps dominé Malines, mais Avila et De Laet ont remis les joueurs de Steven Defour dans le match. Après une séance de tirs au but folle, le Great Old remporte la Supercoupe.

Un dimanche synonyme de début de la saison 2023-2024 en Belgique. La traditionnelle Supercoupe était au programme, entre le Royal Antwerp et Malines. Une rencontre à sens unique pendant 70 minutes, avant qu'Avila ne remette les joueurs de Steven Defour dans le match.

Les joueurs de Mark Van Bommel mettent la pression dès les premières minutes. Coucke doit s'employer une première fois devant Jelle Bataille (8e) mais ne peut rien quelques instants plus tard. L'énorme travail de Gyrano Kerk sur le flanc droit permet de lancer Bataille, dont le centre en direction de Michel-Ange Balikwisha est millimétré. Le numéro 10 n'a plus qu'à pousser au fond des filets (1-0, 9e).

Le matricule 1 met une grosse pression sur la défense malinoise et passe déjà près de faire le break. Balikwisha, encore lui, profite d'un cafouillage dans la défense pour tromper une nouvelle fois Coucke, mais l'ancien du Standard est signalé en position de hors-jeu après une longue intervention du VAR (14e).

L'Antwerp a calmé le rythme mais en remet une grosse couche avant de rentrer aux vestiaires. Vanlerberghe manque de détourner un centre de Bataille dans ses propres filets et trouve la barre (40e), une frappe lourde et lointaine d'Avila oblige Coucke à s'employer (41e) et Muja voit sa tête flirter avec le mauvais côté du poteau (45+3e).

Le Great Old reprend la deuxième période comme il a terminé la première : pied au plancher. Depuis l'entrée de la surface, Ondrejka passe juste à côté de doubler la mise (49e). Jean Butez n'a pas beaucoup de travail mais reste appliqué pour détourner l'envoi de Storm en face à face, la plus grosse occasion malinoise (63e).

Gros changement de physionomie vingt minutes avant le terme : alors qu'il n'y a pas de danger imminent, Gaston Avila tacle Storm par l'arrière et est exclu. Malines prend les choses en main et tente le tout pour le tout.

Après Gaston Avila, c'est Ritchie De Laet qui va miner l'Antwerp. Le nouvel attaquant du KVM Lauberbach frappe et trouve Butez, qui relâche dans son petit rectangle. L'ancien Diable Rouge tente de dégager mais... trompe son propre gardien. Tout est à refaire pour l'Antwerp, et en infériorité numérique (1-1, 78e).

Les Anversois poussent à nouveau pour faire la différence, l'ultime tentative d'Arthur Vermeeren s'envole dans les nuages. Puisqu'il n'y a pas de prolongations, les deux équipes se départagent directement lors de la séance de tirs au but.

Une séance qui sera d'ailleurs complètement folle. Gaëtan Coucke pense en être le héros en arrêtant les essais de Vines et Van Den Bosch, mais le Great Old revient dans le match en profitant des manqués de Jordi Vanlerberghe et Lion Lauberbach. Septième tireur, Lavalée échoue à son tour et offre à l'Antwerp la première Supercoupe de Belgique de son histoire. Les Anversois réalisent le triplé, Steven Defour passe une nouvelle fois proche de son premier trophée.