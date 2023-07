Malines sort aussi gagnant de la Supercoupe

L'entraîneur de Malines, Steven Defour, exprime sa déception après avoir manqué la Super Coupe avec son équipe.

Malines s'est incliné aux tirs au but face au Royal Antwerp FC après un match nul 1-1. Malgré cette défaite, Defour insiste sur le fait que ce match était davantage un match d'entraînement.

Durant la première mi-temps, Defour a remarqué que son équipe avait eu du mal à tenir face à la menace représentée par Balikwisha, Kerk et Mula. "En deuxième mi-temps, nous avons rectifié le tir avec Daam et Boli et, petit à petit, nous sommes entrés dans le match. L'Antwerp a dû se replier en défense et le carton rouge a suivi. Mais même à dix, ils défendent très bien", se félicite Defour à propos de l'équipe adverse.

Le coach de Malines se montre satisfait de la progression en deuxième mi-temps et ne considère pas la défaite en Supercoupe comme décisive. Defour souligne les progrès de son équipe en termes d'agressivité dans les duels. "Ensuite, il y a eu les tirs au but et vous avez encore la possibilité de gagner. La déception était donc grande après le match, car lorsque vous êtes si près d'un trophée, vous voulez gagner. Même lors des matches d'entraînement", a déclaré Defour par le biais des canaux officiels de Malines.