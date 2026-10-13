Date: 13/10/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 2
Stade: San Siro/Giuseppe Meazza
Ils l'ont fait : les Blauw en Zwart créent la surprise en s'imposant face à l'Inter
Ils l'ont fait : les Blauw en Zwart créent la surprise en s'imposant face à l'Inter
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a réalisé un véritable exploit ce mardi soir en Ligue des champions. Les Blauw en Zwart se sont imposés sur la pelouse de l'Inter Milan sur le score de 3-4. Nicolo Tresoldi s'est notamment offert un triplé.

Le Club de Bruges affrontait l'Inter Milan ce mardi, pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Carlos Forbs, incertain après être sorti sur blessure contre La Louvière samedi, était bien titulaire. Une très bonne nouvelle pour les Blauw en Zwart.

La première grosse occasion a été pour l'Inter (5e). Yann Bisseck a trouvé Marcus Thuram, qui s'est infiltré dans la surface. L'attaquant français a tenté une frappe croisée de l'extérieur du pied, mais le ballon est passé juste à côté du but défendu par Yann Sommer.

L'Inter domine, mais ne concrétise pas

Les 25 premières minutes ont clairement été à l'avantage de l'Inter Milan, avec un pressing très haut et énormément d'intensité. Les Intéristes ne sont toutefois pas parvenus à se créer de nombreuses occasions franches. Federico Dimarco et Lautaro Martínez ont notamment tenté leur chance de loin, sans parvenir à cadrer.

Le Club de Bruges s'est créé sa première véritable occasion à la 26e minute de jeu. Sur un corner, Joaquin Seys a trouvé Nicolo Tresoldi à ras de terre. Sa première tentative a été repoussée, mais le ballon lui est revenu dans les pieds. L'attaquant brugeois a alors envoyé le ballon sur la barre transversale.

Bruges ouvre le score sur penalty !

Et c'est finalement le Club de Bruges qui a ouvert le score. Carlos Forbs a traversé la moitié du terrain en contre-attaque après un corner intériste mal négocié. Arrivé dans la surface de réparation, le Portugais a provoqué une faute de Hakan Çalhanoğlu. Le milieu de terrain turc a écopé d'un carton jaune et Bruges a obtenu un penalty. Celui-ci a été parfaitement transformé par Nicolo Tresoldi (30e).

Trois minutes plus tard, Hakan Çalhanoğlu a failli égaliser. D'une frappe aux abords de la surface de réparation, le Turc a trouvé la barre transversale.

Le Club de Bruges reprend les devants

Au retour des vestiaires, il n'y a pas eu d'énormes occasions à signaler jusqu'à la 56e minute de jeu. Après un enchaînement entre Nicolò Barella et Hakan Çalhanoğlu, le ballon est arrivé dans les pieds de Lautaro Martínez après avoir été repoussé par la défense brugeoise. L'Argentin s'est retrouvé face à Yann Sommer et a réalisé une feinte avant de tirer. Le portier suisse a sorti un superbe arrêt.

Bruges a ensuite repris les devants. Kyriani Sabbe a lancé Carlos Forbs en profondeur. L'ailier s'est avancé et s'est retrouvé face à Martínez, sorti de sa surface. Le ballon est ensuite passé entre les jambes du gardien de l'Inter et Nicolo Tresoldi a conclu l'action dans le but vide (63e).

Nicolo Tresoldi s'offre un triplé !

Les Blauw en Zwart ont continué de se montrer offensifs et sont passés tout près d'inscrire un troisième but. Forbs a trouvé Tresoldi dans la surface, qui a remis le ballon à Vanaken. Le capitaine brugeois a ensuite servi Virgili. L'ailier a frappé et le ballon a terminé sur le poteau (70e).

Le Club de Bruges a ensuite inscrit un troisième but (74e) ! Joaquin Seys a adressé un centre à Carlos Forbs, qui a tenté sa chance à ras de terre. Sa frappe a été repoussée par le portier de l'Inter, mais le ballon est revenu dans les pieds de Tresoldi, qui en a profité pour s'offrir un triplé ! Le stade Giuseppe-Meazza a été refroidi.

Club Brugge
© photonews

Lautaro Martínez a permis à l'Inter de revenir à un but à la 81e minute de jeu. L'Argentin a bien surgi après une frappe de Sučić repoussée par Yann Sommer. À la 86e minute, l'Argentin a même a bien failli égaliser sur un centre à ras de terre, mais Sommer était encore là pour sauver les siens.

Bruges a finalement inscrit un quatrième but (2-4, 87e). Lancé en profondeur, Romeo Vermant a trompé le portier de l'Inter, Josep Martínez. Bonny a une nouvelle fois réduit l'écart pour l'Inter en fin de match (3-4, 90+3e), mais cela ne change rien. Le Club de Bruges réalise un véritable exploit en s'imposant sur la pelouse de l'Inter Milan sur le score de 3-4.

Les compositions

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Inter Inter
Riera Josep Martinez 90' 6.69 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Bisseck Yann Aurel 90' 6.22 -
  • Précision des passes: 44/45 (97.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Akanji Manuel   90' 5.94 -
  • Précision des passes: 79/84 (94%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Bastoni Alessandro 90' 5.66 -
  • Précision des passes: 66/79 (83.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Diouf Andy 90' 6.41 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Barella Nicolò 78' 6.88 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Calhanoglu Hakan   67' 6.22 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zielinski Piotr 88' 6.06 -
  • Précision des passes: 42/48 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Dimarco Federico A 78' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Martínez Lautaro Javier ⚽ ⚽ 90' 9.25 5
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 5/12
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Thuram Marcus 67' 6.41 -
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Stankovic Aleksandar A 2' 5.91  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Sucic Petar 23' 5.96 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Henrique Luis 0'  
Di Gennaro Raffaele 0'  
Bonny Ange-Yoan 12' 7.85 -
  • Buts: 1
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mkhitaryan Hamlet Henrik 0'  
Pavard Benjamin 0'  
Augusto Carlos 0'  
Provedel Ivan 0'  
Esposito Pio 23' 6.53 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Spence Djed 12' 5.7 -
Plus de stats
 

FC Bruges FC Bruges
Sommer Yann 90' 7.93 8
  • Arrêts: 9
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 6/16 (37.5%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 72' 6.03 7
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Spileers Jorne   61' 5.79 6
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.18 8
  • Précision des passes: 50/55 (90.9%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Seys Joaquin 90' 6.5 9
  • Précision des passes: 34/35 (97.1%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 6.63 7.5
  • Précision des passes: 61/68 (89.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Potts Freddie 90' 6.26 8
  • Précision des passes: 43/51 (84.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Forbs Carlos A A 90' 8.38 10
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 61' 6.43 7.5
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Virgili Jan   83' 6.12 6.5
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ ⚽ 83' 9.28 10
  • Buts: 3
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Robberechts Milan 0'  
Lee Hanbeom   29' 5.68 7
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 7' 7.78  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Siquet Hugo 18' 5.89 8
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 7' 6.67  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix   29' 6.28 9
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Vanden Driessche Argus 0'  
Revivre Inter - FC Bruges

présentation (du match)

LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

11:10

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Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 0-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Inter 3-4 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahce Fenerbahce
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