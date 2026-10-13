Ils l'ont fait : les Blauw en Zwart créent la surprise en s'imposant face à l'Inter

Le Club de Bruges a réalisé un véritable exploit ce mardi soir en Ligue des champions. Les Blauw en Zwart se sont imposés sur la pelouse de l'Inter Milan sur le score de 3-4. Nicolo Tresoldi s'est notamment offert un triplé.

Le Club de Bruges affrontait l'Inter Milan ce mardi, pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Carlos Forbs, incertain après être sorti sur blessure contre La Louvière samedi, était bien titulaire. Une très bonne nouvelle pour les Blauw en Zwart.

La première grosse occasion a été pour l'Inter (5e). Yann Bisseck a trouvé Marcus Thuram, qui s'est infiltré dans la surface. L'attaquant français a tenté une frappe croisée de l'extérieur du pied, mais le ballon est passé juste à côté du but défendu par Yann Sommer.

L'Inter domine, mais ne concrétise pas

Les 25 premières minutes ont clairement été à l'avantage de l'Inter Milan, avec un pressing très haut et énormément d'intensité. Les Intéristes ne sont toutefois pas parvenus à se créer de nombreuses occasions franches. Federico Dimarco et Lautaro Martínez ont notamment tenté leur chance de loin, sans parvenir à cadrer.

Le Club de Bruges s'est créé sa première véritable occasion à la 26e minute de jeu. Sur un corner, Joaquin Seys a trouvé Nicolo Tresoldi à ras de terre. Sa première tentative a été repoussée, mais le ballon lui est revenu dans les pieds. L'attaquant brugeois a alors envoyé le ballon sur la barre transversale.

Bruges ouvre le score sur penalty !

Et c'est finalement le Club de Bruges qui a ouvert le score. Carlos Forbs a traversé la moitié du terrain en contre-attaque après un corner intériste mal négocié. Arrivé dans la surface de réparation, le Portugais a provoqué une faute de Hakan Çalhanoğlu. Le milieu de terrain turc a écopé d'un carton jaune et Bruges a obtenu un penalty. Celui-ci a été parfaitement transformé par Nicolo Tresoldi (30e).





Trois minutes plus tard, Hakan Çalhanoğlu a failli égaliser. D'une frappe aux abords de la surface de réparation, le Turc a trouvé la barre transversale.

Le Club de Bruges reprend les devants

Au retour des vestiaires, il n'y a pas eu d'énormes occasions à signaler jusqu'à la 56e minute de jeu. Après un enchaînement entre Nicolò Barella et Hakan Çalhanoğlu, le ballon est arrivé dans les pieds de Lautaro Martínez après avoir été repoussé par la défense brugeoise. L'Argentin s'est retrouvé face à Yann Sommer et a réalisé une feinte avant de tirer. Le portier suisse a sorti un superbe arrêt.

Bruges a ensuite repris les devants. Kyriani Sabbe a lancé Carlos Forbs en profondeur. L'ailier s'est avancé et s'est retrouvé face à Martínez, sorti de sa surface. Le ballon est ensuite passé entre les jambes du gardien de l'Inter et Nicolo Tresoldi a conclu l'action dans le but vide (63e).

Nicolo Tresoldi s'offre un triplé !

Les Blauw en Zwart ont continué de se montrer offensifs et sont passés tout près d'inscrire un troisième but. Forbs a trouvé Tresoldi dans la surface, qui a remis le ballon à Vanaken. Le capitaine brugeois a ensuite servi Virgili. L'ailier a frappé et le ballon a terminé sur le poteau (70e).

Le Club de Bruges a ensuite inscrit un troisième but (74e) ! Joaquin Seys a adressé un centre à Carlos Forbs, qui a tenté sa chance à ras de terre. Sa frappe a été repoussée par le portier de l'Inter, mais le ballon est revenu dans les pieds de Tresoldi, qui en a profité pour s'offrir un triplé ! Le stade Giuseppe-Meazza a été refroidi.

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Lautaro Martínez a permis à l'Inter de revenir à un but à la 81e minute de jeu. L'Argentin a bien surgi après une frappe de Sučić repoussée par Yann Sommer. À la 86e minute, l'Argentin a même a bien failli égaliser sur un centre à ras de terre, mais Sommer était encore là pour sauver les siens.

Bruges a finalement inscrit un quatrième but (2-4, 87e). Lancé en profondeur, Romeo Vermant a trompé le portier de l'Inter, Josep Martínez. Bonny a une nouvelle fois réduit l'écart pour l'Inter en fin de match (3-4, 90+3e), mais cela ne change rien. Le Club de Bruges réalise un véritable exploit en s'imposant sur la pelouse de l'Inter Milan sur le score de 3-4.