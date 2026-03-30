Mexique
Afrique du Sud
|Date:
|11/06/2026 21:00
|Compétition:
|Coupe du Monde
|journée:
|Journée 1
|Stade:
|Estadio Azteca
Mexique - Afrique du Sud (Coupe du Monde 2026)
Rencontre du Journée 1 en Coupe du Monde 2026 entre Mexique et Afrique du Sud.
|Date:
|11/06/2026 21:00
|Compétition:
|Coupe du Monde
|journée:
|Journée 1
|Stade:
|Estadio Azteca
Les compositions
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Live
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Fin
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90+5
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Et maintenant, carte rouge pour le Mexique
César Montes sèche Mokoena qui s'apprêtait à pénétrer dans le rectangle, troisième carte rouge de la rencontre
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90+2
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Carte rouge pour César Jasib Montes Castro
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90
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Il y aura 7 minutes de temps additionnel.
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84
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Carte rouge pour Themba Zwane
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82
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Première intervention du VAR de la compétition
Faute offensive sud-africaine, l'arbitre est appelé devant l'écran pour revoir la phase et exclure le joueur fautif, qui s'est rendu coupable d'une manchette
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79
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Julián Andrés Quiñones Quiñones
Ernesto Alexis Vega Rojas
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77
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Iqraam Rayners
Evidence Makgopa
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77
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Maphosa Modiba
Oswin Appollis
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76
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Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Armando González
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76
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Erik Lira
Edson Omar Álvarez Velázquez
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74
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Carte jaune pour Nkosinathi Sibisi
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67
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But de Raúl Alonso Jiménez Rodríguez (Roberto Carlos Alvarado Hernández)
Magnifique centre au second poteau, Jimenez surgit au second poteau et fait mouche de la tête
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66
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Brian Gutierrez
Luis Chavez
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66
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Álvaro Fidalgo Fernández
Gilberto Mora
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63
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Un pied fort élevé de Quiñones sur un adversaire ! Ca aurait pu être dangereux
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61
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Jayden Adams
Themba Zwane
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57
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Encore une mauvaise relance sud-africaine, et une faute grossière de Modiba
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56
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Lyle Foster
Thalente Mbatha
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50
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Carton rouge à suivre pour Yaya Sithole? Le VAR analyse la phase
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49
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Carte rouge pour Yaya Sithole
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49
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Ooooh le premier carton rouge de la Coupe du Monde ! C'est Sithole, déjà à la base du but mexicain ! Gutierrez est lancé dans le dos de la défense, mais avant qu'il puisse tromper Williams, Sithole le retient !
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46
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Eeeeet déjà une grosse occasion sud-africaine ! Williams rate un dégagement de plus, Fidalgo en profite presque mais la défense se replace de justesse !
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46
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C'est reparti à Mexico City !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+3
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Oh quelle belle balle de Quiñones vers Gutierrez qui croque sa frappe !
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45
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Sortie de Williams au devant de Quiñones trouvé dans le dos de la défense
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45
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Oooh la lourde frappe de Mbokazi... sans problème pour Rangel qui est attentif, mais c'était intéressant
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44
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Corner pour l'Afrique du Sud !
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43
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ET QUIÑONES SUR LE POTEAU MAINTENANT !!!
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42
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Ooooh Williams encore devant Jimenez trouvé par un centre venu de Quiñones !
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41
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Superbe intervention défensive pour couper la trajectoire d'une passe dangereuse pour la défense sud-africaine
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33
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Mauvais dégagement de José Rangel
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31
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Il ne se passe absolument rien côté Sud-Africain, avec des offensives avortées sans inspiration
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25
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C'était assez bien donné par Mokoena mais la défense mexicaine se dégage, avant le tout premier "cooling" (ou plutôt advertisement) break de cette Coupe du Monde
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23
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Carte jaune pour Brian Gutierrez
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23
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Faute et jaune pour Gutierrez, bon coup-franc côté droit pour l'Afrique du Sud
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19
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Excellent ballon de Jimenez vers Reyes à droite... frappe du buteur Quiñones ensuite, à côté
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18
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Mbokazi forcé de revenir jusqu'à son gardien... le Mexique laisse le ballon à son adversaire
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17
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Carte jaune pour Teboho Mokoena
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16
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Les Sud-Africains sont groggy et ne parviennent pas à amener le danger
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9
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Quelle énorme erreur de Williams et Sithole ! Le défenseur reçoit un très mauvais ballon, rate son contrôle et Quiñones en profite !
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9
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But de Julián Andrés Quiñones Quiñones (Erik Lira)
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9
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GOAAAAAAAL POUR LE MEXIQUE !!! On le sentait venir !
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8
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La défense sud-africaine a de la peine à se dégager proprement pour l'instant
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5
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Les Bafana Bafana partent en contre... c'était dangereux mais la dernière passe vers Foster est ratée
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5
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RONWEN WILLIAMS SAUVE L'AFRIQUE DU SUD ! Superbe centre venu de la droite, Jimenez reprend et le gaardien sud-africain sort son premier arrêt !
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4
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Bon coup-franc côté droit pour le Mexique... Reyes tente de le donner directement, c'était mal joué ! Dans le mur
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3
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Le Mexique a fait tourner le ballon sous les "olé" du Stade Azteca, l'Afrique du Sud est ensuite huée sur sa première possession
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1
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Mexique - Afrique du Sud: 0-0
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21:00
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C'est parti entre les deux équipes à Mexico City !! Quelle ambiance!
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20:53
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Bienvenue sur Walfoot pour ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud !