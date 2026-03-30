Date: 11/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 1
Stade: Estadio Azteca

Mexique - Afrique du Sud (Coupe du Monde 2026)

Rencontre du Journée 1 en Coupe du Monde 2026 entre Mexique et Afrique du Sud.

Date: 11/06/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Journée 1
Stade: Estadio Azteca

Les compositions

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Mexique Mexique
Rangel Jose 90' 7.01 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Gallardo Vasconcelos Jesús Daniel 90' 7.16 -
  • Précision des passes: 34/45 (75.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Vásquez Ibarra Johan Felipe 90' 7.42 -
  • Précision des passes: 75/81 (92.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Montes Castro César Jasib   90' 6.51 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 60/65 (92.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Reyes Israel 90' 7.78 -
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lira Erik A 76' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Gutierrez Brian   66' 6.93 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Fidalgo Fernández Álvaro 66' 6.7 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Quiñones Quiñones Julián Andrés 79' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 5/6 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Alvarado Hernández Roberto Carlos A 90' 7.15 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Jiménez Rodríguez Raúl Alonso 76' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Sánchez Ramos Jorge Eduardo 0'  
Álvarez Velázquez Edson Omar 14' 6.89 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Romo Luis 0'  
Vega Rojas Ernesto Alexis 11' 6.43 -
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
Plus de stats
Gimenez Santiago 0'  
Acevedo Carlos 0'  
Ochoa Guillerme 0'  
González Armando 14' 6.46 -
Plus de stats
Pineda Alvarado Orbelín 0'  
Vaargas Obed 0'  
Mora Gilberto 24' 6.8 -
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Chávez Mateo 0'  
Huerta César 0'  
Martínez Ayala Guillermo 0'  
Chavez Luis 24' 7.5 -
  • Précision des passes: 28/28 (100%)
Plus de stats
 

Afrique du Sud Afrique du Sud
Williams Ronwen 90' 6.45 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 8/19 (42.1%)
Plus de stats
Modiba Maphosa 77' 6.21 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mbokazi Mbekezeli 90' 6.29 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Sibisi Nkosinathi   90' 5.73 -
  • Précision des passes: 41/50 (82%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Okon Ime 90' 6.43 -
  • Précision des passes: 45/49 (91.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Johnson Mudau Khuliso 90' 6.59 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mokoena Teboho   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 39/42 (92.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sithole Yaya   49' 5.11 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
Plus de stats
Adams Jayden 61' 6.03 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Rayners Iqraam 77' 6.1 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Foster Lyle 56' 6.1 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Sebelebele Kamogelo 0'  
Cross Bradley 0'  
Chaine Sipho 0'  
Matuludi Thabang 0'  
Ndamane Khulumani 0'  
Mbatha Thalente 34' 6.1 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Appollis Oswin 13' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Moremi Tshepang 0'  
Mofokeng Relebohile 0'  
Zwane Themba   23' 5.4 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Maseko Thapelo 0'  
Makgopa Evidence 13' 6.4 -
Plus de stats
Kabini Samukelo 0'  
Goss Ricardo 0'  
Makhanya Olwethu 0'  

Live



Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
90+5
 Et maintenant, carte rouge pour le Mexique
César Montes sèche Mokoena qui s'apprêtait à pénétrer dans le rectangle, troisième carte rouge de la rencontre
90+2
  Carte rouge pour César Jasib Montes Castro
90
 Il y aura 7 minutes de temps additionnel.
84
  Carte rouge pour Themba Zwane
82
 Première intervention du VAR de la compétition
Faute offensive sud-africaine, l'arbitre est appelé devant l'écran pour revoir la phase et exclure le joueur fautif, qui s'est rendu coupable d'une manchette
79
 remplacé Julián Andrés Quiñones Quiñones
remplaçant Ernesto Alexis Vega Rojas
77
 remplacé Iqraam Rayners
remplaçant Evidence Makgopa
77
 remplacé Maphosa Modiba
remplaçant Oswin Appollis
76
 remplacé Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
remplaçant Armando González
76
 remplacé Erik Lira
remplaçant Edson Omar Álvarez Velázquez
74
  Carte jaune pour Nkosinathi Sibisi
67

But 		But de Raúl Alonso Jiménez Rodríguez (Roberto Carlos Alvarado Hernández)
Magnifique centre au second poteau, Jimenez surgit au second poteau et fait mouche de la tête
66
 remplacé Brian Gutierrez
remplaçant Luis Chavez
66
 remplacé Álvaro Fidalgo Fernández
remplaçant Gilberto Mora
63
 Un pied fort élevé de Quiñones sur un adversaire ! Ca aurait pu être dangereux
61
 remplacé Jayden Adams
remplaçant Themba Zwane
57
 Encore une mauvaise relance sud-africaine, et une faute grossière de Modiba
56
 remplacé Lyle Foster
remplaçant Thalente Mbatha
50
 Carton rouge à suivre pour Yaya Sithole? Le VAR analyse la phase
49
  Carte rouge pour Yaya Sithole
49
 Ooooh le premier carton rouge de la Coupe du Monde ! C'est Sithole, déjà à la base du but mexicain ! Gutierrez est lancé dans le dos de la défense, mais avant qu'il puisse tromper Williams, Sithole le retient !
46
 Eeeeet déjà une grosse occasion sud-africaine ! Williams rate un dégagement de plus, Fidalgo en profite presque mais la défense se replace de justesse !
46
 C'est reparti à Mexico City !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+3
 Oh quelle belle balle de Quiñones vers Gutierrez qui croque sa frappe !
45
 Sortie de Williams au devant de Quiñones trouvé dans le dos de la défense
45
 Oooh la lourde frappe de Mbokazi... sans problème pour Rangel qui est attentif, mais c'était intéressant
44
 Corner pour l'Afrique du Sud !
43
 ET QUIÑONES SUR LE POTEAU MAINTENANT !!!
42
 Ooooh Williams encore devant Jimenez trouvé par un centre venu de Quiñones !
41
 Superbe intervention défensive pour couper la trajectoire d'une passe dangereuse pour la défense sud-africaine
33
 Mauvais dégagement de José Rangel
31
 Il ne se passe absolument rien côté Sud-Africain, avec des offensives avortées sans inspiration
25
 C'était assez bien donné par Mokoena mais la défense mexicaine se dégage, avant le tout premier "cooling" (ou plutôt advertisement) break de cette Coupe du Monde
23
  Carte jaune pour Brian Gutierrez
23
 Faute et jaune pour Gutierrez, bon coup-franc côté droit pour l'Afrique du Sud
19
 Excellent ballon de Jimenez vers Reyes à droite... frappe du buteur Quiñones ensuite, à côté
18
 Mbokazi forcé de revenir jusqu'à son gardien... le Mexique laisse le ballon à son adversaire
17
  Carte jaune pour Teboho Mokoena
16
 Les Sud-Africains sont groggy et ne parviennent pas à amener le danger
9
 Quelle énorme erreur de Williams et Sithole ! Le défenseur reçoit un très mauvais ballon, rate son contrôle et Quiñones en profite !
9

But 		But de Julián Andrés Quiñones Quiñones (Erik Lira)
9
 GOAAAAAAAL POUR LE MEXIQUE !!! On le sentait venir !
8
 La défense sud-africaine a de la peine à se dégager proprement pour l'instant
5
 Les Bafana Bafana partent en contre... c'était dangereux mais la dernière passe vers Foster est ratée
5
 RONWEN WILLIAMS SAUVE L'AFRIQUE DU SUD ! Superbe centre venu de la droite, Jimenez reprend et le gaardien sud-africain sort son premier arrêt !
4
 Bon coup-franc côté droit pour le Mexique... Reyes tente de le donner directement, c'était mal joué ! Dans le mur
3
 Le Mexique a fait tourner le ballon sous les "olé" du Stade Azteca, l'Afrique du Sud est ensuite huée sur sa première possession
1
 Mexique - Afrique du Sud: 0-0
21:00
 C'est parti entre les deux équipes à Mexico City !! Quelle ambiance!
20:53
 Bienvenue sur Walfoot pour ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud !

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
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