Mexique - Afrique du Sud (Coupe du Monde 2026)

90+5

Et maintenant, carte rouge pour le Mexique

César Montes sèche Mokoena qui s'apprêtait à pénétrer dans le rectangle, troisième carte rouge de la rencontre



90+2

Carte rouge pour César Jasib Montes Castro





90

Il y aura 7 minutes de temps additionnel.



84

Carte rouge pour Themba Zwane





82

Première intervention du VAR de la compétition

Faute offensive sud-africaine, l'arbitre est appelé devant l'écran pour revoir la phase et exclure le joueur fautif, qui s'est rendu coupable d'une manchette



79

Julián Andrés Quiñones Quiñones

Ernesto Alexis Vega Rojas





77

Iqraam Rayners

Evidence Makgopa





77

Maphosa Modiba

Oswin Appollis





76

Raúl Alonso Jiménez Rodríguez

Armando González





76

Erik Lira

Edson Omar Álvarez Velázquez





74

Carte jaune pour Nkosinathi Sibisi





67



But de Raúl Alonso Jiménez Rodríguez (Roberto Carlos Alvarado Hernández)

Magnifique centre au second poteau, Jimenez surgit au second poteau et fait mouche de la tête



66

Brian Gutierrez

Luis Chavez





66

Álvaro Fidalgo Fernández

Gilberto Mora





63

Un pied fort élevé de Quiñones sur un adversaire ! Ca aurait pu être dangereux



61

Jayden Adams

Themba Zwane





57

Encore une mauvaise relance sud-africaine, et une faute grossière de Modiba



56

Lyle Foster

Thalente Mbatha





50

Carton rouge à suivre pour Yaya Sithole? Le VAR analyse la phase





49

Carte rouge pour Yaya Sithole





49

Ooooh le premier carton rouge de la Coupe du Monde ! C'est Sithole, déjà à la base du but mexicain ! Gutierrez est lancé dans le dos de la défense, mais avant qu'il puisse tromper Williams, Sithole le retient !



46

Eeeeet déjà une grosse occasion sud-africaine ! Williams rate un dégagement de plus, Fidalgo en profite presque mais la défense se replace de justesse !



46

C'est reparti à Mexico City !



45+3

Oh quelle belle balle de Quiñones vers Gutierrez qui croque sa frappe !



45

Sortie de Williams au devant de Quiñones trouvé dans le dos de la défense



45

Oooh la lourde frappe de Mbokazi... sans problème pour Rangel qui est attentif, mais c'était intéressant



44

Corner pour l'Afrique du Sud !



43

ET QUIÑONES SUR LE POTEAU MAINTENANT !!!



42

Ooooh Williams encore devant Jimenez trouvé par un centre venu de Quiñones !



41

Superbe intervention défensive pour couper la trajectoire d'une passe dangereuse pour la défense sud-africaine



33

Mauvais dégagement de José Rangel



31

Il ne se passe absolument rien côté Sud-Africain, avec des offensives avortées sans inspiration



25

C'était assez bien donné par Mokoena mais la défense mexicaine se dégage, avant le tout premier "cooling" (ou plutôt advertisement) break de cette Coupe du Monde



23

Carte jaune pour Brian Gutierrez





23

Faute et jaune pour Gutierrez, bon coup-franc côté droit pour l'Afrique du Sud



19

Excellent ballon de Jimenez vers Reyes à droite... frappe du buteur Quiñones ensuite, à côté



18

Mbokazi forcé de revenir jusqu'à son gardien... le Mexique laisse le ballon à son adversaire



17

Carte jaune pour Teboho Mokoena





16

Les Sud-Africains sont groggy et ne parviennent pas à amener le danger



9

Quelle énorme erreur de Williams et Sithole ! Le défenseur reçoit un très mauvais ballon, rate son contrôle et Quiñones en profite !



9



But de Julián Andrés Quiñones Quiñones (Erik Lira)





9

GOAAAAAAAL POUR LE MEXIQUE !!! On le sentait venir !



8

La défense sud-africaine a de la peine à se dégager proprement pour l'instant



5

Les Bafana Bafana partent en contre... c'était dangereux mais la dernière passe vers Foster est ratée



5

RONWEN WILLIAMS SAUVE L'AFRIQUE DU SUD ! Superbe centre venu de la droite, Jimenez reprend et le gaardien sud-africain sort son premier arrêt !



4

Bon coup-franc côté droit pour le Mexique... Reyes tente de le donner directement, c'était mal joué ! Dans le mur



3

Le Mexique a fait tourner le ballon sous les "olé" du Stade Azteca, l'Afrique du Sud est ensuite huée sur sa première possession



1

Mexique - Afrique du Sud: 0-0





21:00

C'est parti entre les deux équipes à Mexico City !! Quelle ambiance!

