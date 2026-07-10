Malgré un pénalty raté, la France domine largement le Maroc et file dans le dernier carré

La France s'est facilement imposée contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. Malgré un pénalty raté en première période, les "Bleus" ont fini par émerger lors du deuxième acte grâce au talent de ses stars offensives. Qui pourra encore les arrêter ?

Le premier quart de finale de cette Coupe du monde commençait par un moment d'histoire. Le sélectionneur français Didier Deschamps dirigeait ce jeudi son 25e match en Coupe du monde et égalait ainsi l'Allemand Helmut Schön. Et il le dépassera puisque, pour couper court au suspense, les "Bleus" se sont qualifiés pour la 1/2 finale en l'emportant 2-0.

Le premier acte a été marqué par une grosse domination des "Bleus". Ils ont démarré ce quart de duel tant attendu sur les chapeaux de roue, avec beaucoup d'intensité et une volonté d'imposer leur rythme. L'inévitable Kylian Mbappé a tenté sa chance rapidement, avant que Dayot Upamecano ne mette le gardien marocain Yassine Bounou à contribution d'une tête dangereuse sur corner. La France a monopolisé davantage le ballon et cherché surtout à passer par les flancs, avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué chargés de provoquer les latéraux des "Lions de l'Atlas" dans les un contre un.

Des marocains sur la défensive

Pour ce match, les hommes de Mo Ouahbi n'ont pas décidé de jouer toutes voiles dehors, surtout vu l'absence de Saibari. En phase offensive, ils évoluent en 4-4-2 avec Brahim Diaz excentré côté droit et l'ancien Brugeois Chemsdine Talbi sur le côté gauche. Bilal El-Khanouss, l'ancien de Genk et Azzedine Ounahi conduisent l'attaque, même s'il leur arrive de décrocher.

Mais la pression française est étouffante sur la pelouse de Boston et l'entrejeu marocain bien moins à son avantage que lors des premiers matchs. Le plan de jeu du Maroc est d'ailleurs pas loin de voler en éclats lorsque l'arbitre M. Tello désigne le point de pénalty à la 25e minute de jeu. Lancé par l'inévitable Michael Olise au terme d'une contre-attaque française, Kylian Mbappé est fauché par Mazraoui dans la surface. La faute est indiscutable.

Mbappé rate un pénalty

Après de longues secondes de tergiversation, le penalty peut enfin être botté. Le capitaine des "Bleus" ouvre son pied droit, mais Yassine Bounou, qui a senti le coup, plonge du bon côté et bloque le tir en deux temps sur sa gauche.





C'est le deuxième pénalty loupé par Kylian Mbappé cette saison. Le joueur du Real restait d'ailleurs sur une série de 15 réussis consécutivement avec le Real. Sous le maillot français, c'est aussi son premier échec dans l'exercice depuis la séance des tirs au but perdue contre la Suisse, lors de l'Euro 2021.

Malgré ce coup du sort, les Français repartent à l'assaut du but marocain. Peu après la demi-heure, Ousmane Dembélé enchaîne les dribbles à l'entrée de la surface. Il parvient à se mettre sur son pied gauche et a enchaîner avec un bon tir enroulé qui passe cependant à côté de la cible. Deux minutes plus tard, nouvelle occasion française consécutive à une perte de balle de Bouaddi. Désiré Doué s'avance entre trois défenseurs marocains. En bonne position à dix mètres du but, il voit sa frappe être détournée par Bounou, de nouveau décisif.

Les "Lions de l'Atlas" ont bien du mal à construire. Gênés par le pressing français, ils tentent de se réorganiser, mais ils ne parviennent que rarement à se projeter dans le camp adverse. La France domine le milieu de terrain, mais doit se montrer plus adroite en phase offensive.

Deux minutes avant la pause, au terme d'un nouveau temps fort français, Lucas Digne tente sa chance de loin du pied gauche. Son ballon vient mourir sur le transversale. Le Maroc a de nouveau tremblé comme sa barre, mais à la mi-temps, il a tenu son pari en ramenant le score de parité. La France était, à la suite de cette mi-temps, l'équipe la moins efficace de la Coupe du monde. Malgré 1,87 d'expected goals, elle n'était pas parvenue à faire trembler les filets marocains.

Le talent français fait la différence

En début de deuxième période, le scénario est quasiment identique à celui de la première. Les attaquant français cherchent la faille dans la surface adverse. En face, les hommes de Mohamed Ouahbi sont très regroupés et parviennent à isoler Olise, Doué et Dembélé lorsqu'ils ont le ballon. Mais avec les minutes qui passent, les "Bleus" font reculer le bloc marocain. Et cela va finir par payer.

Peu après l'heure de jeu, les Français étaient récompensés de leurs efforts par l'inévitable Kylian Mbappé. Servi à l'entrée du rectangle, il enroulait, sans élan, un ballon qui ne laissait aucune chance à Bounou (1-0, 60e). Le capitaine français recolle ainsi à Lionel Messi dans son duel en tête du classement des buteurs (8).

Six minutes plus tard, les hommes de Didier Deschamps font le break et assomment les Marocains. Servi par une déviation de Mbappé, Ousmane Dembélé s'avance puis enroule parfaitement son tir, sur la gauche de Yassine Bounou qui ne peut l'empêcher de finir au fond des filets (2-0, 66e).

Les Marocains passent à côté de leur sujet

Après ce deuxième but, les Français vont logiquement laisser venir leur adversaire afin de le punir en contre. Les occasions se font plus rares et les changements de Mo Ouahbi ne permettent pas au Maroc d'inquiéter un Mike Maignan qui passe une après-midi tranquille.

Kylian Mbappé, par précaution, sortira de la pelouse à un quart d'heure de la fin, laissant sa place à Jean-Philippe Mateta. Avec 17 tirs à 2, 6 frappes cadrés à 0, à dix minutes de la fin, les chiffres traduisent encore plus une supériorité française évidente aux yeux.

Mais il suffisait de l'écrire pour que Ounahi, sur coup franc, décide de chauffer un peu les gants de Mike Maignan. Dans la foulée, les Marocains se procurent une nouvelle possibilité avec El Ayanoui qui coupe parfaitement un corner d'Hakimi au premier poteau. Son ballon qui a terminé dans le filet extérieur français trompait d'ailleurs certains des supporters marocains présents dans le stade.

Comme en demi-finale du Mondial 2022, le Maroc échouait à nouveau contre la France sur le score de 0-2. Le résultat était plus que logique avec des Français sûrs de leurs forces et des "Lions de l'Atlas" qui n'ont pas non plus été à la hauteur de l'événément.

La France attend désormais le vainqueur du quart de finale qui opposera l'Espagne à la Belgique. Ce sera soit la revanche de la demi-finale de l'Euro 2024 où la "Roja" avait dominé les "Bleus" sans discussion, soit celle du "seum" de 2018, en espérant pour notre pays une autre issue.

Mais pour en rêver, il faudra d'abord réaliser un fameux exploit contre le champion d'Europe. Mais ça, ça sera pour demain soir.