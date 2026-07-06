L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

Scott Crabbé, journaliste football
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L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA
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La saga Folarin Balogun n'en finit plus de rebondir. Ce matin, la FIFA est sortie du silence...pour soumettre un ultimatum à la Belgique, si notre délégation veut faire entendre ses droits.

Nicolas Baccus

La Belgique fait appel, la FIFA doit trancher en urgence avant 14h00 (heure belge)

L'Union belge (URBSFA) a désormais envoyé un courrier à la Fédération internationale de football association (FIFA) pour contester la décision de l'instance de lever la suspension du buteur américain Folarin Balogun. La FIFA a interprété cela comme une demande d'appel ; un membre de son comité d'appel a alors été désigné pour prendre une décision en urgence.

L'instance devra rendre sa décision au maximum pour 14 heures (heure belge). L'Union belge (URBSFA), de son côté, doit se tenir prête afin de présenter ses arguments pour contester la décision.

La saga Folarin Balogun n'en finit plus de rebondir. Ce matin, la FIFA est sortie du silence...pour soumettre un ultimatum à la Belgique, si notre délégation veut faire entendre ses droits.

Les téléphones ont chauffé sur le sol américain pendant la nuit. Que ce soit entre la Maison Blanche et la FIFA ou au sein de la délégation belge, tout le monde est sur les nerfs quant à la participation de Folarin Balogun au match entre les Etats-Unis et la Belgique.

Alors que les Américains ne pouvaient pas faire appel de sa suspension suite à son carton rouge contre la Bosnie, la FIFA a grâcié l'attaquant de Monaco. La fédération belge a réagi via un communiqué dénonçant l'incohérence que cela soulève dans le règlement. Mais a-t-elle vraiment quelque chose à dire ?

La FIFA a bien été obligée de prendre en compte cette réaction, à laquelle s'ajoute l'indignement général suscité sur la scène internationale. Après plusieurs heures de silence, la Fédération Internationale de Football a répondu à la Belgique.

La fédération belge doit répondre...sans disposer de toutes les cartes

Nos dirigeants jusqu'à 5h, heure locale (14h, heure belge) pour (tenter de) faire valoir leurs droits en présentant leurs arguments. Gianni Infantino a également désigné un arbitre qatari pour examiner la décision de la commission de discipline de la FIFA.

Lire aussi… L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

Une mascarade supplémentaire dans cette affaire. D'autant qu'à ce jour, la fédéaration belge n'a reçu ni la décision elle-même de la levée de suspension de Folarin Balogun, ni sa motivation. De plus, le rapport de l'arbitre du match entre les États-Unis et Bosnie, durant lequel Balogun a été exclu, n'a toujours pas été transmis, malgré les demandes répétées de notre fédération.

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