L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

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La saga Folarin Balogun n'en finit plus de rebondir. Ce matin, la FIFA est sortie du silence...pour soumettre un ultimatum à la Belgique, si notre délégation veut faire entendre ses droits.





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