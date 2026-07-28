Kevin Debaty déjà décisif avec son nouveau club : l'ancien gardien de Liège inscrit le tir au but victorieux

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Kevin Debaty déjà décisif avec son nouveau club : l'ancien gardien de Liège inscrit le tir au but victorieux
Photo: © photonews
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Alors qu'il évolue désormais du côté de Warsage en P1, Kevin Debaty s'est montré décisif avec sa nouvelle équipe dimanche. L'ancien joueur de l'Antwerp et du RFC Liège a inscrit le tir au but victorieux en Coupe de Belgique contre le RJS Fizoise.

Alors que la Coupe de Belgique est encore très loin des têtes des clubs de football belges professionnels, au niveau amateur, la compétition a commencé. Dimanche, Warsage recevait le RJS Fizoise.

La rencontre s'est soldée sur un score de 2-2. Ce sont alors les tirs au but qui ont désigné le grand vainqueur et c'est finalement grâce à un penalty (4-3) de Kevin Debaty que Warsage s'est qualifié pour le prochain tour.

Kevin Debaty se montre évidemment ravi

Kevin Debaty s'est exprimé au micro de nos confrères de Sudinfo après la rencontre : "Je savais que notre adversaire serait à la hauteur et je voulais performer d’autant que j’étais très proche de les rejoindre. Ma famille a contribué à la vie de ce club et je l’ai beaucoup suivi durant ma jeunesse. Mon respect est donc important les concernant."

"Place désormais au duel de dimanche prochain contre Tilff, un adversaire bien supérieur où nous avons tout de même notre chance à condition de monter en puissance et de parvenir à bien les contrer durant leurs phases de possession", a-t-il conclu.

Au prochain tour de la Coupe de Belgique, Warsage affrontera ainsi une formation de D3 FFA. La rencontre se tiendra à domicile pour Kevin Debaty et ses coéquipiers. Le coup d'envoi de ce match sera donné le dimanche 2 août prochain à 16h00.

Kevin Debaty pourrait inévitablement être l'un des hommes forts de la saison de Warsage en P1. Le gardien liégeois apporte son expérience du niveau professionnel, ce qui est évidemment un gros plus pour une équipe amateur. Le portier a quitté le monde professionnel suite à son départ du RFC Liège à l'été 2025.

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