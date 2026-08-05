"Complètement insensé" : Bodø/Glimt s'est fait passer un savon à cause de l'Union

Il y a deux ans, Kjetil Knutsen et Bodo Glimt avaient déjà partagé (0-0) contre l'Union de Sébastien Pocognoli. Le match d'hier a été plus ouvert. L'entraîneur norvégien a assez peu goûté à la prestation d'ensemble de son équipe.

L'Union peut avoir des regrets après ces fautes de concentration coûtant trois buts et cette naïveté après avoir marqué le 3-2 dans les dernières minutes. Mais elle peut se targuer d'avoir fait douter une équipe qui n'avait plus l'habitude de se faire bousculer de la sorte.

Depuis la reprise du championnat norvégien après la Coupe du Monde, Bodø/Glmit avait disputé cinq matchs. Bilan ? Cinq victoires, pas le moindre but encaissé, dix de marqués. Hier, l'équipe a exploité la fragilité défensive de l'Union mais a aussi pas mal souffert lorsque les Saint-Gillois partaient à l'abordage. Outre les trois buts encaissés, l'Union a créé pas mal de situations chaudes dans le dernier tiers adverses.

L'Union parvient (presque) toujours à faire déjouer son avdersaire

L'entraîneur Kjetil Knutsen confirme que le match d'hier soir ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. "Nous avons perdu beaucoup trop de duels et avons commis trop d'erreurs techniques. Ça devient un combat d'usure qui est loin du rythme que nous espérions", a-t-il déploré après la rencontre.

Le Norvégien le confirme, son équipe s'en sort bien avec ce partage : "Le résultat est bon, mais les occasions étaient plus nombreuses pour l'Union. Nous encaissons des buts absolument horribles et avons même de la chance de ne pas en prendre plus".

Bodø/Glimt n'a pas respecté les consignes

Knutsen ne digérait certaines phases : "Nous avons des consignes claires sur qui doit marquer qui à la perte de balle. Le fait qu'on arrive à encaisser un but juste avant la fin est complètement insensé. Nous devons montrer un tout autre visage. Je m'attends à un match retour totalement différent".



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Voilà l'Union prévenue : ce 3-3 est tout sauf un mauvais résultat pour une équipe qui se sait capable de terminer le travail à la maison. Sur son synthétique d'Aspmyra, Bodø/Glimt a notamment battu l'Inter Milan, Manchester City et l'Atletico Madrid la saison dernière. Mais de son côté, l'Union n'est pas l'équipe la plus déstabilisée par les matchs à l'extérieur.