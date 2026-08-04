Six buts : l'Union assure le spectacle contre Bodo/Glimt mais oublie de prendre le large

L'Union a partagé (3-3) contre Bodo/Glimt lors de ce match aller de troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Promise David a pourtant bien cru offrir la victoire aux siens en fin de match.

Vamos a la playa : cette fois, l'Union pouvait entonner l'un de ses chants favoris avec les doigts de pieds dans le sable, ou presque. Mais pas de soirée iodée pour Adem Zorgane : le maître à jouer algérien brillait par son absence de la feuille de match, il faisait pourtant partie de la liste remise à l'UEFA hier soir.

David Hubert l'a remplacé par Rob Schoofs. Autre changement par rapport à la rencontre de Supercoupe : le retour dans le onze d'Anan Khalaili au détriment de Louis Patris. En pointe, Raul Florucz a gardé la préséance sur Mateo Biondic.

Une première mi-temps ouverte, riche de quatre buts

L'Union a bien débuté, avec beaucoup de mouvment entre les lignes et des centres dangereux de Raul Florucz et Guilherme. En face, il n'a fallu qu'une occasion à Bodø/Glimt pour ouvrir le score. Le faute nécessaire de Massiré Sylla pour combler l'espace béant devant le rectangle n'a retardé le 0-1 que d'une minute, le temps pour Patrick Berg d'ajuster Vic Chambaere sur coup franc (20e, 0-1).

La réplique unioniste est survenue sur de bons mouvements de Fuseini et Khalaili, mais c'est Florucz qui a permis de répondre du tac au tac cinq minutes plus tard. L'Autrichien est à la réception d'un corner boxé par le gardien pour inscrire le premier but de la campagne européenne de l'Union (25e, 1-1).

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Mais dans l'euphorie, les troupes de David Hubert ont confirmé leur fragilité défensive. Pris dans son dos, Kevin Mac Allister a tenté de se racheter, mais n'a commis qu'un penalty. Une offrande dont les visiteurs ont profité pour reprendre les commandes sans sourciller (27e, 1-2).





Pas refroidie pour autant, l'Union est repartie à l'abordage. Avec à nouveau Fuseini comme homme le plus dangereux du troisième quart d'heure. le Ghanéen a d'abord gâché un contre, avant de pousser le gardien norvégien à la parade sur une frappe très pure. Il est ensuite la cible d'un centre très dangereux d'Olaru dans le rectangle, sans plus de réussite.

Mais au marquoir, le joueur de ce premier acte est bel et bien Raul Florucz. Ce dernier a remis l'Union à hauteur dans le temps additionnel d'une reprise de volée magistrale en déséquilibre. Il n'a logiquement pas oublié d'aller remercier Guilherme, qui avait enclenché la mobylette sur la gauche avant de délivrer un centre parfait. Résultat, 2-2 à l'issue d'une première mi-temps particulièrement ouverte.

Moins de rythme après la pause, avant le rush final

Pas de changement pour l'Union au repos, mais c'est Bodø/Glimt qui a le mieux repris, avec une grosse occasion galvaudée au petit rectangle. Le quatrième quart d'heure a aussi été marqué par la sortie sur blessure de Ross Sykes, accompagné sur le banc par Florucz et Olaru, au profit de Nikki Havenaar, Besfort Zeneli et Kevin Rodriguez.

Malgré la montée de Promise David quelques minutes plus tard, l'Union baissait physiquement face à une équipe avec plus de match dans les jambes. L'intensité était beaucoup moins présente, laissant aux Norvégiens plus de liberté balle au pied.

La présence physique de David a tout de même amené un peu plus de conviction dans les centres. C'est finalement lui a propulsé l'Union aux commandes en toute fin de temps réglementaire, alors que l'on se dirigeait droit vers un partage. Le Canadien a fait pencher la balance en rentrant dans le jeu avant de faire mouche via le poteau (88e, 3-2).

Mais encore une fois, l'Union a été surprise dans son moment d'euphorie. C'est un coup franc qui a pris la défense bruxelloise à défaut au moment d'entrer dans le temps additionnel (90e, 3-3). L'Union devra donc faire la différence au nord du cercle polaire arctique mardi prochain pour arracher la qualification, malgré un dernier rush de Promise David dans le temps additionnel.