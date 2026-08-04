Date: 04/08/2026 20:00
Compétition: Champions League
journée: Troisième tour préliminaire (aller)
Stade: Joseph Marien stadion
Six buts : l'Union assure le spectacle contre Bodo/Glimt mais oublie de prendre le large
Six buts : l'Union assure le spectacle contre Bodo/Glimt mais oublie de prendre le large
Photo: © photonews

L'Union a partagé (3-3) contre Bodo/Glimt lors de ce match aller de troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Promise David a pourtant bien cru offrir la victoire aux siens en fin de match.

Vamos a la playa : cette fois, l'Union pouvait entonner l'un de ses chants favoris avec les doigts de pieds dans le sable, ou presque. Mais pas de soirée iodée pour Adem Zorgane : le maître à jouer algérien brillait par son absence de la feuille de match, il faisait pourtant partie de la liste remise à l'UEFA hier soir.

David Hubert l'a remplacé par Rob Schoofs. Autre changement par rapport à la rencontre de Supercoupe : le retour dans le onze d'Anan Khalaili au détriment de Louis Patris. En pointe, Raul Florucz a gardé la préséance sur Mateo Biondic.

Une première mi-temps ouverte, riche de quatre buts

L'Union a bien débuté, avec beaucoup de mouvment entre les lignes et des centres dangereux de Raul Florucz et Guilherme. En face, il n'a fallu qu'une occasion à Bodø/Glimt pour ouvrir le score. Le faute nécessaire de Massiré Sylla pour combler l'espace béant devant le rectangle n'a retardé le 0-1 que d'une minute, le temps pour Patrick Berg d'ajuster Vic Chambaere sur coup franc (20e, 0-1).

La réplique unioniste est survenue sur de bons mouvements de Fuseini et Khalaili, mais c'est Florucz qui a permis de répondre du tac au tac cinq minutes plus tard. L'Autrichien est à la réception d'un corner boxé par le gardien pour inscrire le premier but de la campagne européenne de l'Union (25e, 1-1).

Florucz Raul
© photonews

Mais dans l'euphorie, les troupes de David Hubert ont confirmé leur fragilité défensive. Pris dans son dos, Kevin Mac Allister a tenté de se racheter, mais n'a commis qu'un penalty. Une offrande dont les visiteurs ont profité pour reprendre les commandes sans sourciller (27e, 1-2).

Pas refroidie pour autant, l'Union est repartie à l'abordage. Avec à nouveau Fuseini comme homme le plus dangereux du troisième quart d'heure. le Ghanéen a d'abord gâché un contre, avant de pousser le gardien norvégien à la parade sur une frappe très pure. Il est ensuite la cible d'un centre très dangereux d'Olaru dans le rectangle, sans plus de réussite.

Mais au marquoir, le joueur de ce premier acte est bel et bien Raul Florucz. Ce dernier a remis l'Union à hauteur dans le temps additionnel d'une reprise de volée magistrale en déséquilibre. Il n'a logiquement pas oublié d'aller remercier Guilherme, qui avait enclenché la mobylette sur la gauche avant de délivrer un centre parfait. Résultat, 2-2 à l'issue d'une première mi-temps particulièrement ouverte.

Moins de rythme après la pause, avant le rush final

Pas de changement pour l'Union au repos, mais c'est Bodø/Glimt qui a le mieux repris, avec une grosse occasion galvaudée au petit rectangle. Le quatrième quart d'heure a aussi été marqué par la sortie sur blessure de Ross Sykes, accompagné sur le banc par Florucz et Olaru, au profit de Nikki Havenaar, Besfort Zeneli et Kevin Rodriguez.

Malgré la montée de Promise David quelques minutes plus tard, l'Union baissait physiquement face à une équipe avec plus de match dans les jambes. L'intensité était beaucoup moins présente, laissant aux Norvégiens plus de liberté balle au pied.

La présence physique de David a tout de même amené un peu plus de conviction dans les centres. C'est finalement lui a propulsé l'Union aux commandes en toute fin de temps réglementaire, alors que l'on se dirigeait droit vers un partage. Le Canadien a fait pencher la balance en rentrant dans le jeu avant de faire mouche via le poteau (88e, 3-2).

Mais encore une fois, l'Union a été surprise dans son moment d'euphorie. C'est un coup franc qui a pris la défense bruxelloise à défaut au moment d'entrer dans le temps additionnel (90e, 3-3). L'Union devra donc faire la différence au nord du cercle polaire arctique mardi prochain pour arracher la qualification, malgré un dernier rush de Promise David dans le temps additionnel.

Les compositions

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Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 6.0 -
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Mac Allister Kevin   90' 5.85 -
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Sylla Massiré   90' 5.85 -
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Sykes Ross 56' 5.9 -
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Khalaili Anan 90' 6.3 -
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Schoofs Rob 90' 6.3 -
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Van de Perre Kamiel 90' 6.1 -
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Olaru Darius   56' 5.6 -
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Smith Guilherme A   80' 6.0 -
  • Assists: 1
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Fuseini Mohammed 71' 6.5 -
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Florucz Raul ⚽ ⚽ 56' 8.5 -
  • Buts: 2
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Banc
Biondic Mateo 0'  
David Promise 19' 7.9 -
  • Buts: 1
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Rodriguez Kevin A 34' 6.5 -
  • Assists: 1
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Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 10' 6.2 -
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Zeneli Besfort   34' 5.6 -
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Patris Louis 0'  
Mofokeng Relebohile 0'  
Havenaar Nikki 34' 5.9 -
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Boets Keo 0'  
 

Bodo Glimt Bodo Glimt
Haykin Nikita 90' 6.0 -
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Sjoevold Fredrik 90' 6.2 -
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Luraas Bjoertuft Odin 90' 6.6 -
  • Buts: 1
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Gundersen Jostein   90' 5.85 -
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Andre Bjoerkan Fredrik 68' 6.2 -
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Auklend Sondre 45' 5.8 -
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Berg PatrickA 90' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
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Brunstad Fet Sondre   90' 6.1 -
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Blomberg Ole Didrik 90' 6.5 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
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Brynhildsen Ola 80' 6.8 -
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Hauge Jens Petter 45' 6.5 -
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Banc
Riisnaes Magnus 0'  
Faye Lund Julian 0'  
Nielsen Villads Schmidt 0'  
Aleesami Haitam 10' 5.9 -
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Klausen Helmersen Andreas 45' 6.4 -
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Kitolano Joshua 45' 5.7 -
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Bassi Daniel 0'  
Dybvik Maatta Isak 22' 5.9 -
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Bro Hansen Mikkel 0'  
Revivre Union SG - Bodo Glimt

présentation (du match)

Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

Avec Biondic et Khalaili ? La composition probable de l'Union contre Bodø/Glimt

11:00

L'Union Saint-Gilloise dispute ce soir son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt. David Hubert pourrait opérer quelques changements par...

Champions League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Mjällby AIF Mjällby AIF 1-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Ararat Erevan Ararat Erevan 2-1 NK Celje NK Celje
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 1-0 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Sparta Prague Sparta Prague 2-1 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 NEC NEC
Union SG Union SG 3-3 Bodo Glimt Bodo Glimt
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 5-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Aarhus GF Aarhus GF 05/08 Sabah Sabah
Fenerbahce Fenerbahce 05/08 Sturm Graz Sturm Graz
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