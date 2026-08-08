Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Le nom de Pierre Ekwah, milieu de terrain de Saint-Étienne, a été cité il y a quelques semaines comme possible renfort pour Anderlecht. Finalement, il pourrait prendre le chemin de la Liga et poser ses valises à Getafe.

Peu de temps avant la venue de Lukas Ambros au Lotto Park, certains journalistes et médias français évoquaient l'intérêt d'Anderlecht pour Pierre Ekwah, un milieu de terrain dont le comportement et surtout le plantureux salaire empoisonnaient l'ambiance au stade Geoffroy Guichard.

Rupture avec Saint-Étienne

Ce milieu de terrain, qui appartenait alors à Sunderland, n'avait pas apprécié que l'ASSE lève l'option d'achat à 6 millions d'euros le concernant après la relégation en Ligue 2 du club en juin 2025. Ce dernier et ses représentants avaient pourtant signé un contrat comprenant cette option. Les deux parties avaient échangé oralement et le clan du joueur avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'aventure dans le Forez.

De leur côté, les "Verts" ont toujours expliqué avoir exposé leur intention de lever l’option d’achat. Ce que dément le joueur et son entourage. Le clan d'un autre joueur de l’effectif stéphanois s’était également étonné de la levée de l’option de leur protégé, dans des conditions similaires, sans que cela ne pose de problème au final.

Un long bras de fer s’est donc engagé depuis l’été dernier entre le club et le joueur. Ce dernier n'a quasiment jamais remis les pieds à L'Étrat à l'exception d'une rencontre avec les dirigeants. Les six derniers mois, il avait été loué à Watford, dans l'antichambre de la Premier League.

Getafe pour se relancer ?

La complexité du dossier, à moins qu'il ne s'agissait d'un écran de fumée pour suivre d'autres pistes, a sans doute refroidi Antoine Sibierski et Anderlecht. Mais elle n'a pas découragé Getafe, pensionnaire de Liga, qui vient d'ailleurs de faire ses emplettes dans l'Hexagone chez l'ennemi héréditaire de Saint-Étienne : l'Olympique Lyonnais.



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Le club de la banlieue de Madrid souhaite associer Pierre Ekwah à Orel Mangala dont le prêt sans option d'achat a été officialisé ce vendredi. Là aussi, selon Sacha Tavolieri, il s'agirait d'un prêt et des discussions seraient déjà en cours avec l'entourage du milieu défensif de l'ASSE.