Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

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Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?
Photo: © photonews

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Antoine Sibierski connaît bien la Ligue 2 puisqu'il officiait à Troyes comme directeur sportif avant de rejoindre Anderlecht. Et il aurait des vues sur un milieu défensif de Saint-Étienne.

Si Antoine Sibierski est le directeur sportif qui a permis à Troyes de retrouver la Ligue 1 pour la saison 2026-27, il connaît forcément très bien l'antichambre de l'élite française. Et le nouveau directeur sportif d'Anderlecht pourrait réaliser une belle affaire du côté de l'actuel club de l'ancien "mauve" Lucas Stassin, l'AS Saint-Étienne.

Le milieu défensif Pierre Ekwah serait la piste suivie. Le joueur livre un bras de fer depuis un an avec l'ASSE et Anderlecht, selon Sacha Tavolieri, pourrait être la porte de sortie sérieuse qui pourrait satisfaire les deux parties.

Pierre Ekwah est toujours sous contrat avec Saint-Étienne, mais devrait à nouveau manquer à l’appel ce mercredi 1er juillet pour la reprise des entraînements stéphanois. Le dossier traîne d'ailleurs depuis l’été 2025. 

Une saga de deux ans

La saga entre Pierre Ekwah et Saint-Étienne a de quoi surprendre. Prêté par Sunderland à l’ASSE à l’été 2024, avec option d’achat, le milieu défensif réalise une saison correcte en Ligue 1 malgré la relégation des "Verts".

"Sainté", qui veut retrouver l'élite directement, lève l'option d'achat de 6 millions d'euros, mais le choix surprend. En effet, la relégation n'a pas du tout donné envie à Pierre Ekwah de rester à Geoffroy Guichard.

La suite, c'est un long bras de fer qui va coûter beaucoup d'argent aux "Verts". Le joueur ne reprend pas l'entraînement mais doit continuer à payer grassement un élément qui ne joue pas.

Il a joué sous Edward Still

En janvier, une solution provisoire est trouvée avec une location à Watford, pensionnaire de Championship. Le résultat est mitigé vu que le joueur ne s'impose pas comme titulaire, même s'il bénéficie de temps de jeu. Fun fact, il joue ses 7 rencontres pour les "Hornets" lors du court passage d'Edward Still (qui venait de quitter... Anderlecht) à Vicarage Road.

De retour à Saint-Étienne, le problème de nouveau le même. Ekwah veut partir et les "Verts" doivent essayer d'amortir un minimum des 6 millions investis.

Un milieu technique

Joueur plutôt technique, le profil de Pierre Ekwah semble correspondre au profil recherché par Antoine Sibierski afin d'apporter plus de qualité à l'entrejeu bruxellois. Il figurerait, selon Sacha Tavolieri, assez haut dans la short-list du dircteur sportif français. 

Reste à voir comment relancer un joueur qui aura perdu du temps et du rythme dans cet épisode contractuel.

 

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