Le rêve de D1A, le nouveau stade... : Jean-Paul Lacomble présente les grandes lignes de la saison du RFC Liège

Rendez-vous d'avant-saison pour la direction du RFC Liège, Gaëtan Englebert et le capitaine Jonathan D'Ostilio. Co-président du club avec David Kirsch, Jean-Paul Lacomble a évoqué les objectifs des Sang & Marine, l'évolution du Matricule 4 et le projet du nouveau stade de Rocourt.

Grosse conférence de presse pour évoquer la situation du club et la saison à venir, ce jeudi midi au RFC Liège, en compagnie du CEO Thomas Rodrigues Pereira, du co-président Jean-Paul Lacomble, de l'entraîneur et directeur sportif Gaëtan Englebert ainsi que de l'indémodable capitaine Jonathan d'Ostilio. Un entretien d'un peu plus d'une heure au total, dont vous retrouverez les points importants sur Walfoot.be dans les prochaines heures et les prochains jours.

Liège a comme principal objectif de continuer à progresser

C'est le co-président Jean-Paul Lacomble, qui partage sa fonction avec l'investisseur américain David Kirsch, qui s'est exprimé en premier. "J'entame ma seizième saison à la présidence. Sur les quinze premières, il n'y en a que deux où nous n'avons pas progressé. Nous avons toujours atteint notre objectif, certes pas de manière aussi rapide et flamboyante que tout le monde le voudrait, mais notre ADN est de progresser chaque année et c'est ce que nous voudrons à nouveau faire cette saison."

"Depuis son arrivée, David Kirsch insiste beaucoup sur le développement durable du club. Nous n'allons pas offrir des salaires délirants à des joueurs que nous serons incapables de payer trois mois plus tard. Il y a des clubs dans la série qui ont reçu une interdiction de transferts (dont Lokeren, ndlr.), cela ne nous regarde pas, mais ça ne sera pas notre cas. Nous voulons nous assurer que la base est suffisamment solide pour créer un nouvel étage, et pas construire sur du sable."

La D1A reste en point de mire pour les Sang & Marine...

Le nouvel étage, il est très clair : un retour en première division pour le RFC Liège. "L'idée n'est pas d'aller humer l'air de la D1A et de redescendre, mais de construire un groupe, une infrastructure et tout le reste pour y rester de manière viable et pour y jouer un rôle."

"Pour notre arrivée chez les professionnels, on avait dit qu'on monterait quand on serait prêt au niveau des infrastructures et de l'équipe pour jouer un réel rôle en D1B. À l'aube d'une quatrième saison, avec une septième place, une quatrième place et une équipe qui peut commencer la saison en regardant vers le haut, je pense que cet objectif est atteint."





Jean-Paul Lacomble a insisté : il ne faut pas seulement une équipe capable de jouer en D1A, mais aussi des infrastructures, un secteur commercial, une école de jeunes et un domaine administratif qui soient au niveau de l'élite. "On n'a pas encore tout digéré à ce niveau, parce que ça reste par exemple un combat annuel de recevoir la licence élite pour nos écoles de jeunes. Nous voulons arrêter de nous battre pour ça le plus rapidement possible, et que ça coule de source", a-t-il appuyé.

... mais tous les étages du club doivent être prêts

"C'est le genre de points d'amélioration que l'on a encore avant d'être vraiment au niveau de la D1A dans tous les domaines. Au niveau commercial, on doit aussi améliorer la façon de nous associer avec des partenaires, d'en avoir des nouveaux et d'en obtenir davantage."

"C'est aussi lié à nos infrastructures, qui seront un outil incontournable pour développer l'aspect commercial du club", a déclaré Jean-Paul Lacomble, alors que le Matricule 4 a notamment accueilli le journaliste Matthias Sintzen dans sa cellule communication, a fait appel à l'entreprise Odoo pour sa gestion financière, a lié un partenariat avec HEC pour l'arrivée de trois stagiaires commerciaux et a également engagé une nouvelle personne aux ressources humaines.

"Tous ces secteurs doivent travailler en même temps avec la D1A comme fil rouge, dans le but d'être prêts pour rester dans cette catégorie", a poursuivi le co-président, avant d'évoquer l'évident dossier du stade, dans lequel le RFC Liège ne pourrait pas évoluer en Jupiler Pro League. Il en faut donc un nouveau, plusieurs options sont étudiées et le dénouement se rapproche.

Quid du nouveau stade de Rocourt ?

"Cet été, l'élément primordial et urgent était de refaire le terrain. Le dossier du stade, lui, entre dans le money time dans tous les sens du terme. On ne prépare pas seulement un projet de stade, mais un écosystème entier. Pierre-Yves Jeholet (Vice-Président et Ministre wallon de l’Économie, de l’Industrie, de l’Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique, ndlr.) avait déclaré en avril que cela implique d'autres choses qu'un stade de 8.000 places aux normes de la D1A."

"Pour ce projet, nous essayons d'obtenir un partenariat public/privé pour construire cet écosystème qui serait profitable à chaque Liégeois, au sens sociologique du terme. Si ce partenariat n'est pas possible, une solution de rechange est déjà prête avec un financement purement privé. Ce serait un projet suffisant que l'on pourrait mener seuls si personne ne souhaite nous accompagner, mais l'idéal serait clairement le financement public/privé pour que la région bénéficie d'un beau projet de stade, et pas juste d'un nouveau stade."

Oui, le RFC Liège serait prêt à monter en fin de saison si le sportif le permet

Un point sur lequel les supporters du RFC Liège seront bientôt fixés. "Cela va se décider dans les prochaines semaines. Tout le monde sent que c'est maintenant que ça passe ou ça casse, et que c'est le grand embranchement entre le beau projet et le projet suffisant", a déclaré Jean-Paul Lacomble, avant d'être appuyé par le CEO Thomas Rodrigues Pereira. "Nos échéances sont fixées au mois de septembre."

On s'en rapproche donc clairement, mais la différence entre cette situation et la pose de la première pierre est encore grande. Jean-Paul Lacomble veut que tout le club soit prêt avant de monter, mais ne veut pas non plus ralentir la progression de l'équipe qui ne cesse d'atteindre de nouveaux plus hauts en Challenger Pro League. Que se passera-t-il alors si les Sang & Marine se retrouvaient dans une position de montants en fin de saison ?

"On serait prêts", a réagi Jean-Paul Lacomble. "Le dernier point à régler est le stade dans lequel on évoluerait pendant la construction et l'aménagement du nouveau projet. Il existe la règle des 30 kilomètres (qui empêche Liège de jouer à Saint-Trond, dont le siège social est situé à... 32 kilomètres à vol d'oiseau, ndlr.), mais nous pourrions envisager des procédures judiciaires pour rétablir le bon sens. Cette question de la phase transitoire se posera tôt ou tard, que nous soyons deuxièmes ou huitièmes cette saison. Mais le but final est d'y être et, oui, nous serions prêts en fin de saison", a conclu Jean-Paul Lacomble.