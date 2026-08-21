Un Diable Rouge tente de forcer son transfert mais son club reste inflexible

Les méthodes de Matias Fernandez-Pardo ne passent pas à Lille. Le Diable Rouge veut absolument quitter le LOSC cet été et est entré en conflit ouvert avec son club. Mais les Dogues ne le laissent pas partir.

L'entourage de Matias Fernandez-Pardo est-il en train de lui faire faire une sacrée bêtise ? Le Diable Rouge, auteur d'une bonne saison 2025-2026, est en tout cas désormais en conflit ouvert avec sa direction. Cette semaine, il était absent lors du match amical du LOSC face à Everton, une absence remarquée et que son coach avait clairement annoncée comme "une décision du joueur".

La raison : Fernandez-Pardo souhaiterait quitter les Dogues cet été. Il existe un certain intérêt pour l'international belge après sa saison intéressante, qui l'a vu inscrire 8 buts et délivrer 7 passes décisives. Mais le LOSC n'a aucune intention de le vendre, et demanderait un montant d'au moins 70 millions d'euros si un club voulait se l'offrir.

La direction du LOSC a été claire avec Matias Fernandez-Pardo

Et selon les informations de Foot Mercato, la direction du LOSC reste inflexible. Olivier Létang avait déjà été très ferme dans les colonnes de L'Equipe après le match amical, rappelant que ce n'était "pas le joueur qui décidait" - Matias Fernandez-Pardo est sous contrat jusqu'en 2029.

Le joueur et son entourage auraient ainsi demandé une réunion à la direction nordiste, et lors de cette dernière, la position du club est restée inchangée. Matias Fernandez-Pardo ne recevra pas son bon de sortie cet été, sauf en cas d'offre absolument impossible à refuser... et celle-ci n'est pas arrivée.

L'Atlético Madrid aurait offert 40 millions d'euros, très loin du montant exigé par le LOSC. Un montant qui correspond au double de la valeur marchande du Diable Rouge, et qui est donc simplement une façon pour Lille de décourager les clubs intéressés.





Le LOSC espère donc que la situation se calme rapidement, et que le joueur revienne à la raison pour réintégrer le groupe. La reprise de la Ligue 1 est prévue pour ce week-end. Cependant, Matias Fernandez-Pardo est suspendu pour ce premier match de la saison ; la situation ne pourra donc pas immédiatement être apaisée...