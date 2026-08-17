"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! L'absence de Matias Fernandez-Pardo lors de la joute amicale entre Lille et Everton n'est pas passée inaperçue. L'entraîneur du LOSC a confirmé que le joueur n'avait pas voulu jouer. À une semaine de la reprise en Ligue 1, le Diable rouge veut donc manifestement forcer un transfert.



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