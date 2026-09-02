Malgré un contexte difficile : Malick Fofana, le transfert idéal pour devenir un cadre des Diables Rouges ?

Le dossier est parti dans tous les sens, mais l'information est désormais officielle : Malick Fofana a signé à Sunderland. L'ailier gauche de 21 ans, Diable Rouge à cinq reprises, n'arrive pas au Stadium of Light dans le contexte le plus évident, mais il pourrait franchir un fameux palier dans sa carrière en s'imposant chez les Black Cats, devant notamment Nilson Angulo et Romaine Mundle.

Il gagne (aisément et ce malgré une belle concurrence) la palme du dossier de transfert le plus rocambolesque de l'été. Malick Fofana s'est finalement engagé à Sunderland, après plusieurs retournements de situation dans les dernières heures du mercato.

Comme attendu, l'ancien joueur de La Gantoise et Diable Rouge à cinq reprises a bien été vendu par Lyon, qui a manqué la qualification pour la Ligue des Champions. Les Gones ne récupèrent toutefois "que" 30 millions d'euros et réalisent une plus-value très limitée par rapport à leurs attentes.

Pas la meilleure des manières d'arriver dans un club

Sur le plan personnel, la situation de Malick Fofana est délicate. L'ailier gauche de 21 ans n'a pas pu choisir son futur club, a dû suivre les doléances de ses représentants et ne savait pas encore, hier soir, pour qui il passait une visite médicale. La vidéo d'annonce de Sunderland sort aussi de l'ordinaire : pas une seule image de Fofana au Stadium of Light, mais bien des "edits" de supporters et de ses buts pour Lyon. Normal, il n'y a encore jamais mis les pieds.

Welcome to Sunderland, Malick Fofana! ❤️ pic.twitter.com/8wfuQXznQQ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2026

Malick Fofana ne rejoint Sunderland que ce mercredi et ne pourra pas dire durant sa présentation qu'il a choisi par amour pour les Black Cats. Il n'a pas choisi. Mais cela n'enlève en rien l'aspect bénéfique que pourrait représenter ce transfert pour sa carrière. Le petit garçon d'Alost va découvrir la grande Premier League, et pas pour y faire de la figuration.



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Malick Fofana peut se (re)mettre sur les radars des plus grands

Son profil, virevoltant, qui rappelle parfois celui de Jeremy Doku, est recherché. Quelques bonnes prestations pourraient permettre à Malick Fofana de se mettre sur les radars des plus grands clubs d'Outre-Manche... si ça n'est pas déjà fait. Car selon le journaliste d'investigation Romain Molina, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Malick Fofana n'a pas déjà rejoint un plus grand club en Angleterre : la crainte d'un entourage néfaste.

Le terrain a cependant toujours le dernier mot, et si Malick Fofana parvient à s'imposer dans un effectif qu'il ne savait pas jusqu'à hier soir qu'il allait rejoindre, et s'il parvient à séduire des supporters qui sauront pertinemment qu'évoluer pour Sunderland n'était pas son premier choix, le petit format de 1,69 m pourrait alors se voir ouvrir les portes des géants du Royaume.

ENQUETE / Malick Fofana : un transfert fouhttps://t.co/cZCepr4QgD



Les coulisses, tout ce qui s'est passé, les commissions d'agents, "l'oncle" Bouba, le papa, une famille divisée, la bataille entre Crystal Palace et Sunderland...



Keep the faith ! — Romain Molina (@Romain_Molina) September 1, 2026

On peut compter sur Régis Le Bris, qui avait fait des merveilles avec le FC Lorient, pour faire progresser sa constance dans le jeu et lui permettre de développer d'autres armes que les appels en profondeur et les dribbles. Il faudra, pour cela, commencer par gagner une place de titulaire dans un secteur rempli par... des anciens joueurs de notre championnat.

En concurrence avec Nilson Angulo et Romaine Mundle

Sur l'aile gauche de Sunderland, Malick Fofana entrera en effet en concurrence avec Nilson Angulo, arrivé la saison dernière depuis le Sporting d'Anderlecht, et Romaine Mundle, qui avait rejoint les Black Cats en 2024 en provenance du Standard. Dans le noyau, Fofana prendra numériquement la place d'un autre ancien de Pro League, Simon Adingra, en route vers l'Ajax. Sur l'autre aile, Chemsdine Talbi est là aussi, comme Noah Sadiki dans le cœur du jeu et Thomas Meunier en défense.

Fofana arrive donc devant des semaines aussi compliquées que décisives. Son intégration ne sera pas si simple, mais le voir occuper une place de titulaire à Sunderland pourrait faire grandir son statut chez les Diables Rouges, où l'on aurait bien besoin d'un remplaçant "digne de ce nom" à Jeremy Doku, et attiser à nouveau l'intérêt des grands clubs anglais. Pour autant que ses représentants de Roc Nation et son oncle ne dégoûtent pas une nouvelle fois tous les prétendants.