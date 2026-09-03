Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

Thomas Meunier avait sous-entendu que son départ du LOSC n'était pas entièrement de son fait, et qu'il aurait apprécié de rester chez les Dogues un peu plus longtemps. Le club n'a cependant pas fait l'effort financier qu'il fallait pour le conserver. Des déclarations auxquelles a tenu à réagir Olivier Létang, président de Lille.

Au début du mois d'août, Thomas Meunier s'est exprimé concernant sa signature à Sunderland, libre après la fin de son contrat du côté de Lille. Le Diable Rouge ne cachait pas qu'il aurait considéré rester un peu plus longtemps dans la capitale des Flandres, si le club lui avait fait une offre un peu plus conséquente.

Meunier a ainsi parlé de "déception", et estimé que la direction du LOSC avait en quelque sorte décidé de ne pas le conserver. Une déclaration à laquelle Olivier Létang, président des Dogues, a tenu à réagir en conférence de presse, au moment de faire le bilan du mercato.

Olivier Létang répond à Thomas Meunier

"Thomas Meunier, je l'adore, mais là, je lui ai envoyé un petit coucou parce qu'il a dit que c'était moi qui avait décidé qu'il ne resterait pas", déclare le président lillois dans des propos relayés par Foot Mercato. "Si tu me demandes quatre fois le salaire le plus important du LOSC... à votre avis, qu'est-ce que je vais répondre ?".

"Non, ce n’est pas possible, j’aimerais, mais je ne peux pas parce j’ai un cadre que je me suis fixé et je ne veux pas y déroger", conclut Olivier Létang, répondant donc clairement aux propos de Thomas Meunier et pointant le fait que les demandes du Belge étaient démesurées par rapport aux moyens du LOSC.



Quoi qu'il en soit, Thomas Meunier ne regrette probablement pas son départ pour Sunderland. À 34 ans, il a en effet l'opportunité de découvrir la Premier League, et est titulaire en ce début de saison avec les Black Cats, ayant disputé l'intégralité des deux premiers matchs de championnat.