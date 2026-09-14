Alerte physique pour Kevin De Bruyne avec Naples : mauvaise nouvelle avant la liste de Mark van Bommel ?

Kevin De Bruyne était titulaire avec Naples ce dimanche contre Bologne en Serie A. Le Diable Rouge n'a pas terminé la rencontre et sa sortie risque de changer les plans de van Bommel.

Naples avait besoin de gagner. Après deux revers de suite en championnat, les hommes de Massimiliano Allegri ont fait le nécessaire contre Bologne ce dimanche. Pas de festival offensif, mais un petit succès 1-0 qui permet de repartir de l'avant. Stanislav Lobotka a débloqué la rencontre à la 66e minute et offert trois points aux Napolitains.

Deuxième titularisation de suite

Kevin De Bruyne était présent dans le onze de départ. Le Diable Rouge accumule du temps de jeu avec son club et a participé à presque toute la rencontre. Il a cherché à créer des différences et a eu la possibilité de marquer. Depuis le début de la saison, De Bruyne a inscrit un but et délivré une passe décisive en cinq matchs, toutes compétitions confondues.

KDB blessé ?

De Bruyne a quitté la pelouse à la 88e minute en boitant au moment de rejoindre le banc. Une image qui peut inquiéter à quelques jours de la liste des Diables rouges. Pour le moment, aucune information n’a été donnée sur son état physique ni sur une éventuelle blessure.

Quelques jours plus tôt, contre Arsenal en Ligue des champions, De Bruyne avait pu jouer un match entier. Il avait expliqué après la rencontre que ça lui faisait du bien de pouvoir tenir les 90 minutes. Et avec la première sélection de Mark van Bommel qui approche, sa situation sera suivie du côté des Diables rouges.

Arthur Theate a joué les 90 minutes avec Bologne. Le Belge avait marqué à la 8e minute de jeu, mais son but a été annulé par la VAR.





Des nouvelles dans la journée

Naples n'a pas communiqué après la rencontre. Il faudra attendre les prochaines heures pour connaître la situation de De Bruyne et savoir s'il pourra reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers.