Le Standard prolonge le contrat d'un international espoirs

Repris par Vincent Euvrard durant la préparation d'avant-saison, Yhanis Onehese évolue depuis lors avec l'équipe U18 du Standard, qui se battra une fois encore pour le titre cette saison. Le club liégeois croit au potentiel du jeune attaquant de 17 ans, qui vient de prolonger son contrat en bord de Meuse et qui est désormais lié jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option.

Il faisait partie de la dizaine de jeunes joueurs que Vincent Euvrard a convoqués pour la préparation d'avant-saison, le temps que son noyau soit complété par les derniers transferts entrants et que les internationaux reviennent de vacances.

Yhanis Onehese avait disputé la plupart des matchs amicaux des Rouches, que ce soit dans la peau d'un titulaire ou d'un remplaçant, mais n'avait logiquement pas été conservé dans le groupe à l'approche des premières rencontres officielles.

Arrivé du centre de formation du Sporting d'Anderlecht à l'été 2025, le jeune avant-centre de 17 ans évolue principalement avec l'équipe U18 des Rouches, qui a glané sept points lors de ses trois premiers matchs de championnat et qui se battra à nouveau pour le titre cette saison après avoir terminé deuxième l'an dernier.

Yhanis Onehese prolonge son contrat au Standard

Membre important de l'équipe de Jessy Dionisio, dont l'adjoint se nomme Nacer Chadli et où se trouve aussi Malcolm Epolo, le petit frère de Matthieu, dans les buts, l'international belge U17 (huit sélections) a prolongé son aventure à Sclessin en paraphant un contrat portant sur les trois prochaines saisons, avec une quatrième saison en option.

"Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. Je suis fier du chemin parcouru, reconnaissant pour chaque obstacle surmonté et béni pour cette opportunité. Tout ce que je suis et tout ce que j'accomplis, c'est grâce à Dieu. Le travail continue", a déclaré Yhanis Onehese, qui était monté au jeu à trois reprises avec le SL16 FC en D1 ACFF la saison dernière. Une équipe dans laquelle on pourrait le revoir assez rapidement malgré les objectifs des U18.



