Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

Thibaut Courtois a été nommé parmi les joueurs en course pour être élu joueur du mois de septembre au Real Madrid. Il figure aux côtés de Fede Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham et Ibrahima Konaté.

Thibaut Courtois a disputé un total de cinq matchs en septembre. Il a affronté le Betis, le Rayo, Elche et l'Atlético Madrid en championnat. En Ligue des champions, il avait sorti le grand jeu face à l'Inter. Lors de cette rencontre européenne, il avait réalisé sept arrêts sur huit tirs cadrés lors de la victoire 2-1 du Real Madrid.

Au total, durant le mois de septembre, Thibaut Courtois aura subi 30 tirs et arrêté 23 ballons. Il a ainsi encaissé sept buts. Malgré de très bonnes performances, il n'a cependant eu aucune clean sheet à son actif.

Kylian Mbappé avait remporté le trophée en août

En août dernier, c'est Kylian Mbappé qui a remporté la récompense de joueur du mois. Il avait disputé trois matchs et inscrit quatre buts.

Le Français s'était montré ravi : "Nous avons bien commencé la saison. J’espère que nous continuerons comme ça samedi. Je pense que nous pouvons connaître beaucoup de succès cette saison. J’ai vraiment envie d’aider l’équipe et de montrer que nous pouvons accomplir de grandes choses cette année. Toujours avec le bonheur de jouer ici, je sais que c’est un privilège."



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Il s'était également exprimé sur les nouvelles recrues du club, la saison venant à l'époque à peine de débuter : "C’est toujours bien de voir de nouveaux visages. Ils arrivent avec l’envie d’aider le club, le Real Madrid. Nous avons essayé de faire en sorte que tout le monde s’adapte de la meilleure manière possible afin que nous avancions tous dans la même direction."

Thibaut Courtois sera-t-il le prochain à remporter le trophée de joueur du mois ? Réponse très prochainement. Il est important de noter tout de même que cette récompense est votée par les supporters.