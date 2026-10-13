À quel point Hans Vanaken est-il vraiment unique ? Même Eden Hazard ne l'égale pas

Hans Vanaken sera une nouvelle fois l'un des hommes forts du Club de Bruges face à l'Inter Milan. Indispensable aux Blauw en Zwart depuis des années, le capitaine affiche des statistiques impressionnantes en Ligue des champions. Il figure parmi les joueurs belges les plus prolifiques de la compétition et possède une avance considérable sur la plupart des joueurs ayant évolué à ce niveau avec un club belge.

Hans Vanaken et la Ligue des champions, c'est désormais une histoire bien connue. Alors que les générations de joueurs se succèdent au Club de Bruges, le capitaine reste une valeur sûre. Face à l'Inter, il s'apprête une nouvelle fois à disputer une grande affiche européenne. Ses statistiques montrent à quel point sa contribution au parcours européen construit par les Blauw en Zwart ces dernières années est importante.

Vanaken domine largement au Club de Bruges

En phase principale de la Ligue des champions, Vanaken compte 61 matchs, 12 buts et 6 assists. Il a été titulaire à 59 reprises et totalise 5.274 minutes de jeu. Cela représente plus de 58 matchs complets de nonante minutes. Il ne s'agit ni d'un coup d'éclat ni d'une belle statistique obtenue lors d'une seule saison réussie. Depuis des années, Vanaken est l'un des premiers noms couchés sur la feuille de match lorsque Bruges évolue au plus haut niveau européen.

Il est ainsi le détenteur du record au Club de Bruges. Brandon Mechele suit avec 48 matchs, tandis que Ruud Vormer s'est arrêté à 24 apparitions. Mechele est lui aussi une valeur sûre depuis des années, mais Vanaken s'est construit une avance difficile à ignorer. Il n'a pas seulement été souvent présent : il a également imprimé sa marque sur le jeu.

Avec douze buts, Vanaken figure en outre parmi les joueurs belges les plus prolifiques de la Ligue des champions. Seuls Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Dries Mertens ont davantage marqué. Il devance même Eden Hazard, qui a trouvé le chemin des filets à dix reprises dans la compétition. Pour un milieu de terrain qui n'évolue pas comme un finisseur classique, c'est un chiffre marquant.

D'une campagne européenne à l'autre

Ces chiffres sont le résultat d'un parcours entamé dès 2016. Vanaken a vécu plusieurs campagnes européennes avec Bruges, a vu des entraîneurs et des équipiers partir et arriver, mais il est lui-même resté un élément constant. Il est souvent le joueur qui apporte du calme lorsque l'adversaire presse, qui reste disponible et qui relance l'attaque d'une passe intelligente.



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Le Club a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2022/23, avant de rééditer cette performance en 2024/25. Lors de cette dernière campagne, les Blauw en Zwart ont disputé douze matchs, jusqu'aux huitièmes de finale contre Aston Villa. Ce sont précisément de tels parcours européens qui font encore grimper les statistiques de Vanaken. Aller loin offre davantage d'occasions de se montrer. Mais il faut évidemment aussi répondre présent lorsque l'enjeu est important.

Kompany, Witsel et De Bruyne l'ont fait dans des clubs du sommet européen

La meilleure production de Vanaken sur une saison de Ligue des champions est de trois buts. Il a réalisé cette performance tant en 2020/21 qu'en 2021/22. En 2025/26, il y a ajouté deux buts et trois assists. Son apport ne se limite donc pas à distribuer le jeu : il surgit aussi dans la zone où les matchs se décident.

La comparaison avec les autres Belges ayant joué la Ligue des champions rend son parcours encore plus particulier. Vincent Kompany, Axel Witsel et Kevin De Bruyne ont eux aussi accumulé une grande expérience européenne, mais ils l'ont également fait dans des grands clubs étrangers. Vanaken a écrit toute son histoire en Ligue des champions au Club de Bruges. Ses 61 matchs et ses douze buts n'en sont que plus remarquables dans une perspective belge.

Face à l'Inter, un nouveau test de taille attend Bruges. Il devra trouver des moments pour ressortir le ballon sous la pression et le conserver dans le camp adverse. C'est précisément là que Vanaken peut faire la différence. Il ne doit pas revendiquer le premier rôle à chaque match pour être important. Sa valeur réside parfois dans un mouvement intelligent, une passe ou sa capacité à offrir un peu de répit à l'équipe.

Ses chiffres ne racontent donc qu'une partie de l'histoire. Vanaken est devenu l'un des visages du Club de Bruges en Europe. Et tant que les Blauw en Zwart continueront à évoluer à ce niveau, son parcours particulier en Ligue des champions connaîtra sans aucun doute de nouveaux chapitres.