Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière”

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière”
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Anderlecht a pris les trois points ce week-end sur la pelouse du Cercle Bruges, sans pour autant dégager une grande confiance. Les "Mauves" de Vítor Bruno se sont imposés 1-2 grâce à deux buts inscrits en fin de match. Pour Hein Vanhaezebrouck, ce résultat masque surtout une nouvelle prestation décevante du Sporting.

Anderlecht a arraché trois points sur la pelouse du Cercle Bruges (1-2), mais la victoire n’a pas convaincu l'un des anciens entraîneurs de la maison, Hein Vanhaezebrouck. Dans Het Nieuwsblad, il pointe du doigt les choix de Vítor Bruno et estime que le résultat masque une prestation insuffisante.

Longtemps séduit par l’énergie insufflée par le technicien portugais, Hein Vanhaezebrouck constate un recul des performances, particulièrement à l’extérieur. Et il n’a pas épargné son successeur, comparant ses changements offensifs à une méthode bien connue de Rudi Garcia.

"C’était du Rudi Garcia tout craché : mettre tous les attaquants sur le terrain, sans aucune idée derrière. Et cela n’a rien donné", critique celui qui fut champion de Belgique avec La Gantoise.

Le Cercle s’est effondré

Pour Hein Vanhaezebrouck, le retournement de situation s’explique davantage par l’effondrement brugeois que par les mérites anderlechtois. Solide pendant une grande partie de la rencontre, le Cercle a complètement perdu ses repères dans les dernières minutes."Soudain, les joueurs ne revenaient plus, ne suivaient plus leurs adversaires et ne se couvraient plus entre eux", analyse-t-il.

Anderlecht en a profité à deux reprises, avec des joueurs totalement démarqués dans la deuxième zone. Une défaillance que l’ancien coach attribue soit à l’épuisement physique des locaux, soit à un manque de qualité dans les moments décisifs.

Des inquiétudes persistent derrière

La défense anderlechtoise ne trouve pas davantage grâce à ses yeux. En l’absence de Giulian Biancone, Hein Vanhaezebrouck estime que le jeune Kaïs Barry, aligné aux côtés de Léo Pétrot, rend ce dernier plus vulnérable.

"Il a besoin de quelqu’un pour le soutenir", souligne le consultant. Anderlecht peut également remercier son gardien Colin Coosemans : sans ses interventions, le Cercle aurait pu inscrire un deuxième but qui aurait radicalement changé le scénario de la rencontre.

Car, selon Hein Vanhaezebrouck, une défaite aurait relancé les critiques sur les choix de Vítor Bruno et alimenté les discussions autour d’une éventuelle crise.

Son verdict est sans appel : le résultat a changé la perception d’un match pourtant mauvais dans le contenu. Anderlecht s’en est tout simplement sorti à bon compte sur la pelouse du Cercle.

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