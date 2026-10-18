🎥 Enfin buteur avec Fenerbahçe, Romelu Lukaku remercie les Diables rouges

Il n'avait toujours pas fait trembler les filets en 262 minutes de jeu et subissait les attaques des médias turcs sur son état de forme. Ce samed, Romelu Lukaku a enfin marqué pour Fenerbahçe. Et il n'a pas oublié d'avoir un mot pour l'équipe nationale au moment de revenir sur cette première réalisation.

Romelu Lukaku a enfin débloqué son compteur sous les couleurs de Fenerbahçe. Face à Alanyaspor, le Diable rouge de 33 ans a ouvert la voie à un succès convaincant des siens (3-0), mettant ainsi fin à une longue attente. Une réalisation libératrice pour "Big Rom", qui avait besoin de retrouver du temps de jeu et de la confiance après plusieurs semaines compliquées.

La pression était d’autant plus forte après la raclée subie par Fenerbahçe en Ligue des champions contre Aston Villa (6-0). Même s’il était monté au jeu, alors que le score était déjà largement acquis pour les Anglais, notre compatriote avait essuyé de vives critiques dans la presse turque, qui avait de nouveau pointé un manque de condition physique.

Contre Alanyaspor, le début de match de Lukaku fut loin d'être brillant. Après un tacle engagé, il a manqué une énorme occasion sur un service de Mason Greenwood, expédiant le ballon au-dessus du but alors qu’il se trouvait seul à proximité du petit rectangle. Mais l'attaquant n’a pas tardé à se racheter puisque, juste avant la pause, il a fait trembler les filets sur un service parfait du latéral gauche Levent Mercan. C'était son premier but pour le "Fener" après 262 minutes de jeu.

"Haydi Lukaku!" #BigRom https://t.co/yP39Wjzhjq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 17, 2026

Lukaku remercie l'équipe nationale

"Je suis évidemment très heureux, mais surtout content de cette victoire. Nous devions absolument réagir", a confié l’attaquant aux médias turcs après la rencontre. Fenerbahçe l'a finalement emporté 3-0.



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Romelu Lukaku a également tenu à remercier ceux qui l’ont soutenu durant cette période délicate. "Les deux matches avec l’équipe nationale ont été vraiment importants pour moi, a souligné "Big Rom". Comme à mon arrivée ici, j’avais besoin de temps de jeu."

Désormais, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique espère enchaîner et gagner une place de titulaire, même si son concurrent Vedat Muriqi a aussi marqué lors de sa montée au jeu. "Je veux aider l’équipe par mes buts, mais aussi grâce à mon expérience et à mon travail. Je me sens maintenant parfaitement adapté", a affirmé Romelu Lukaku qui a déjà bien en tête le prochain rendez-vous européen du Fenerbahçe contre le Slavia Prague.