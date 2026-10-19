Maroc ou Sénégal ? Voici quand sera connu le vainqueur de la CAN 2025

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Maroc ou Sénégal ? Voici quand sera connu le vainqueur de la CAN 2025
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"Fin novembre", le Tribunal arbitral du sport (TAS) rendra son verdict concernant la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Plus qu'un mois à patienter avant de connaître officiellement le nom du vainqueur du tournoi.

Le dénouement approche enfin concernant cette finale de la CAN 2025 qui aura fait couler beaucoup d'encre. Pour rappel, le Sénégal s'était imposé face au Maroc sur le score de 1-0 après prolongations.

La victoire avait ensuite été annulée par la Confédération africaine de football (CAF). La raison : les joueurs sénégalais avaient temporairement quitté le terrain après qu'un penalty avait été accordé au Maroc en fin de match. Un succès du Maroc sur tapis vert, sur le score de 3-0, avait ensuite été attribué par la CAF.

Un verdict attendu fin novembre

La Fédération sénégalaise de football a ensuite pris la décision de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de contester cette décision. Une audience a été organisée le 8 octobre à Lausanne et il a été annoncé que le verdict serait rendu "fin novembre".

Dans un communiqué, le TAS a apporté des précisions sur l'avancement de la procédure : "L'audience s'est tenue le 8 octobre 2026, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse, à huis clos. La Formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement."

"Les arbitres du TAS ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée 'sentence du TAS'. Ce processus prendra plusieurs semaines et la sentence du TAS est attendue fin novembre 2026", précise le communiqué.

Le TAS rappelle également que seules les informations diffusées par ses canaux officiels doivent être considérées comme fiables. 

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