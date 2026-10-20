Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern Munich annonce une mauvaise nouvelle

La préparation du Bayern Munich pour son match face à Arsenal ce mercredi (21h00) en Ligue des champions est loin d'être idéale. Déjà gêné par des douleurs à la hanche ces derniers jours, Vincent Kompany doit désormais composer avec une infection virale. Le technicien belge de 40 ans a été annoncé absent pour le dernier entraînement ainsi que pour la conférence de presse de ce mardi. Sa présence sur le banc mercredi soir reste donc incertaine.

Le Bayern Munich a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux que Vincent Kompany souffrait actuellement d'une infection virale. L'ancien Diable Rouge doit observer une période de repos et sera donc absent avec son équipe pour le moment.

Le technicien belge a manqué également la traditionnelle conférence de presse organisée à la veille de la rencontre de Ligue des champions. C'est son adjoint Aaron Danks qui a pris sa place face aux journalistes.

Les problèmes s'accumulent pour Vincent Kompany

Ce n'est pas la première fois que Vincent Kompany rencontre des problèmes physiques ces derniers jours. L'entraîneur belge souffrait déjà de douleurs à la hanche, qui l'avaient empêché de rester constamment au bord du terrain lors de la rencontre de championnat face au RB Leipzig.

Ses adjoints avaient alors dû prendre régulièrement le relais pour transmettre les consignes aux joueurs depuis le bord du terrain.

À ces douleurs s'ajoute désormais une infection virale, qui complique encore un peu plus la préparation du choc face à Arsenal.



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Le Bayern Munich n'a pas encore confirmé si Vincent Kompany sera suffisamment rétabli pour diriger son équipe depuis le banc de touche mercredi soir. Tout dépendra de l'évolution de son état de santé dans les prochaines heures.

Une rencontre importante face à Arsenal

Le timing est particulièrement mauvais pour Vincent Kompany. Le Bayern Munich s'apprête en effet à disputer une rencontre importante de Ligue des champions face à Arsenal ce mercredi soir.

Le technicien belge espère évidemment voir son équipe réaliser une belle prestation, mais il doit pour l'instant laisser la gestion des derniers préparatifs à son staff technique.

Pour le moment, son absence sur le banc lors de la rencontre n'est donc pas encore confirmée. Les prochaines heures permettront de déterminer si Vincent Kompany sera suffisamment rétabli pour prendre place aux côtés de ses joueurs.

En attendant, Aaron Danks et les autres membres du staff assurent la préparation de cette rencontre européenne afin que les Bavarois puissent aborder ce rendez-vous dans les meilleures conditions possibles.