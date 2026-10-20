"Deux ans qu'ils ne gagnent rien" : le président du Barça attaque le Real Madrid et Mbappé avant le Clasico

Joan Laporta attaque le Real Madrid à quelques jours du Clasico. Le président du Barça critique les transferts coûteux du club madrilène, dont Kylian Mbappé.

Joan Laporta n'a pas été tendre avec le Real Madrid à quelques jours du Clasico. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le président du FC Barcelone a critiqué les choix de son rival éternal, en prenant pour exemple l'arrivée de Kylian Mbappé. Selon lui, accumuler les grandes stars ne suffit pas pour construire une équipe gagnante.

Kylian Mbappé en prend pour son grade

Pour Laporta, le recrutement de Mbappé illustre les limites de la stratégie madrilène. Le président barcelonais estime que le Real a dépensé beaucoup d'argent pour des joueurs qui n'ont pas apporté les résultats attendus. Il considère que la cohabitation entre plusieurs grandes stars peut compliquer l'équilibre d'un vestiaire.

"Ils ont sorti le chéquier pour payer beaucoup de joueurs très chers qui ne donnent pas les résultats espérés". Le dirigeant catalan a résumé sa pensée avec une métaphore. "Plus d'un coq dans un même poulailler, ça ne peut pas fonctionner, jamais".

Deux défaites de suite pour le Real Madrid

Le Barça a pris le dessus sur le Real Madrid lors de leurs dernières confrontations. Après la défaite 2-1 en octobre 2025, les Catalans ont remporté la Supercoupe d'Espagne en janvier 2026 sur le score de 3-2. Ils se sont aussi imposés en Liga le 10 mai sur le score de 2-0. À ses yeux, les performances d'une équipe reposent avant tout sur l'entente entre les joueurs et leur capacité à avancer dans la même direction.

Lors de la saison 2024-2025, les Catalans avaient remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, après avoir battu le Real Madrid 5-2 en finale. Ils ont conservé leur titre de champion d'Espagne en 2025-2026, portant leur total à 29 sacres.





"Cela fait deux ans qu’ils ne gagnent rien"

Il estime que son club a fait les bons choix et se présente comme un candidat sérieux aux titres cette saison. Une manière de souligner le contraste qu'il voit entre les deux projets. "Cela fait deux ans qu'ils ne gagnent rien. Nous, nous gagnons."

Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stéfano sont les meilleurs buteurs du Real Madrid dans l'histoire du Clasico, avec 18 buts chacun face au Barça. Le Portugais a disputé 30 rencontres contre les Catalans, contre 35 pour l'Argentin. Lionel Messi détient le record avec 26 buts.