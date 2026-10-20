Le meilleur buteur de l'histoire d'un pays européen va raccrocher les crampons

Teemu Pukki, meilleur buteur de l'histoire de la Finlande (43 buts), va raccrocher les crampons. Le joueur a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur Instagram.

Il restera à jamais comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football finlandais. Teemu Pukki (36 ans) a notamment évolué à Schalke 04, au Celtic Glasgow, à Brøndby et à Norwich City, où il a connu les plus belles années de sa carrière entre 2018 et 2023, avec deux montées en Premier League.

Après un passage en MLS à Minnesota United, l'attaquant est revenu au HJK Helsinki en 2025. Meilleur buteur de l'histoire de la Finlande, il a notamment aidé son pays à se qualifier pour son premier Euro (2021).

Teemu Pukki annonce sa retraite

"Il est temps de dire adieu au football professionnel à la fin de cette saison. Il me reste encore quatre matchs à disputer dans ma carrière, et je veux les gagner", a-t-il annoncé.

"Le football m'a apporté bien plus que ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'étais petit garçon. Grâce à lui, j'ai pu découvrir le monde et vivre des expériences que je ne pense pas avoir pu connaître autrement. Tout n'a pas toujours été facile et je n'ai pas toujours réussi à prendre du plaisir, mais mon amour pour le football est resté intact, toujours."

Des remerciements

Place ensuite aux remerciements : "Un immense merci aux clubs extraordinaires pour lesquels j'ai joué et à leurs supporters. Un grand merci également à toutes les équipes dont j'ai fait partie, aux entraîneurs, aux membres des staffs et à mes formidables coéquipiers avec lesquels j'ai eu la chance de partager le vestiaire."





"Du fond du cœur, merci à ma famille et à mes proches. Vous m'avez apporté tout le soutien nécessaire et m'avez permis de jouer au football aussi longtemps. Merci à tous", a-t-il conclu.