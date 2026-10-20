"Le nom semble moins prestigieux que celui de l'Inter ou de Liverpool, mais..." : Ivan Leko se méfie de Lens

Ivan Leko s'est exprimé en conférence de presse ce mardi afin d'évoquer le prochain match du Club de Bruges en Ligue des champions. Les Blauw en Zwart affronteront Lens ce mercredi à 21h00. L'entraîneur brugeois ne prend pas le club de Ligue 1 à la légère.

Le RC Lens est-il l'adversaire le plus abordable ou en tout cas l'un des plus abordables pour Bruges en Ligue des champions ? Ivan Leko n'est pas de cet avis : "Pour être honnête, je ne suis pas d'accord."

"Le nom semble moins prestigieux que celui de l'Inter ou de Liverpool. Mais après avoir regardé quatre ou cinq matchs, j'ai commencé à comprendre qu'il s'agissait d'un adversaire très solide", a-t-il expliqué.

Il a été positivement surpris : "Meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ils n'ont pas de joueurs de classe mondiale, mais ils possèdent beaucoup de qualités, avec un pressing extrêmement intense. Ils sont également très forts dans les duels."

Ivan Leko veut rester humble

Bruges voudra évidemment s'imposer, mais pas question de se voir trop beau : "Nous aimons rêver grand. C'est donc un match important, sachant que nous avons été capables de battre l'Inter. Mais nous devons aussi rester humbles."

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Ivan Leko a ensuite pris la parole sur Félix Lemaréchal et Hugo Vetlesen : "Lemaréchal est proche d'une place de titulaire. Il a réalisé de bonnes entrées en jeu ces dernières semaines. Contre l'Inter, il a également été très bon pendant une demi-heure. Il possède un profil intéressant. Mais il y a aussi Vetlesen. Ce n'est peut-être pas le footballeur le plus spectaculaire, mais il est très important grâce à ses buts, ses passes décisives, ainsi que son excellente mentalité et son pressing."