L'UEFA perd patience avec Gianni Infantino : le président de la FIFA doit répondre à une série de questions

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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L'UEFA perd patience avec Gianni Infantino : le président de la FIFA doit répondre à une série de questions

L'UEFA demande le départ de Gianni Infantino. Le président de la FIFA est critiqué pour plusieurs décisions et a perdu la confiance des dirigeants européens.

Le fossé se creuse entre Gianni Infantino et les dirigeants du football européen. Contesté depuis plusieurs mois, le président de la FIFA fait face à une offensive de l'UEFA. La fédération européenne lui réclame des explications sur plusieurs décisions qui ont fait polémique. Et cette fois, elle attend des réponses précises.

L'un des dossiers les plus sensibles concerne Folarin Balogun. Expulsé lors de la dernière Coupe du monde, l'attaquant américain avait écopé d'un match de suspension. Mais après l'intervention de Donald Trump, sa sanction avait été transformée en peine avec sursis. Une décision qui soulève des interrogations sur l'indépendance des instances disciplinaires.

La semaine dernière, lors du Conseil de la FIFA, plusieurs représentants européens ont une nouvelle fois demandé le départ d'Infantino.

Un questionnaire qui pourrait embarrasser Infantino

L'UEFA ne compte pas se contenter de simples explications. Elle a préparé une liste de 42 questions adressées directement au patron de la FIFA. Selon l'agence DPA, qui a consulté le courrier, Infantino a jusqu'au 2 novembre pour répondre. Parmi les sujets abordés figure son ancien projet d'ouvrir les activités commerciales de la FIFA à des investisseurs privés.


D'autres choix suscitent des critiques. L'UEFA veut comprendre pourquoi la FIFA a créé un prix de la paix. Elle demande aussi des explications sur la durée du spectacle à la mi-temps de la dernière finale du Mondial.

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