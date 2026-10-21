🎥 Bruges ouvre le score juste avant la pause face à Lens !

Libération au Jan Breydel ! Juste avant la mi-temps, le Club de Bruges a ouvert le score via Hans Vanaken. Les Blauw & Zwart vivaient jusque là un match compliqué.

Est-ce un hold-up ? Nous n'irons pas jusque là, mais le Club de Bruges était clairement malmené par le Racing Lens juste avant la mi-temps... au moment d'ouvrir le score, sur base d'un corner.

Le Racing Lens mettait de l'impact et se créait les plus grosses occasions face aux Blauw & Zwart, avec notamment un ballon sauvé sur la ligne peu de temps avant la mi-temps et plusieurs arrêts de Yann Sommer.

Vanaken délivre Bruges

Mais juste avant la pause, sur corner, Nicolo Tresoldi frappait et forçait Risser à s'interposer. Le ballon était repoussé directement dans les pieds de Hans Vanaken, qui ouvrait le score.

Les Brugeois réalisent un hold-up en fin de première mi-temps et mènent au score grâce à Hans Vanaken. 👊 #RTLsports #BRURCL #UCL https://t.co/nMZY4uSc1y — RTL sports (@RTLsportsbe) October 21, 2026

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Bruges est donc sur du velours alors que la seconde période vient de commencer du côté du Jan Breydel dans cette troisième journée de Champions League.