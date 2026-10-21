🎥 Bruges ouvre le score juste avant la pause face à Lens !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Bruges ouvre le score juste avant la pause face à Lens !
Photo: © photonews
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Libération au Jan Breydel ! Juste avant la mi-temps, le Club de Bruges a ouvert le score via Hans Vanaken. Les Blauw & Zwart vivaient jusque là un match compliqué.

Est-ce un hold-up ? Nous n'irons pas jusque là, mais le Club de Bruges était clairement malmené par le Racing Lens juste avant la mi-temps... au moment d'ouvrir le score, sur base d'un corner.

Le Racing Lens mettait de l'impact et se créait les plus grosses occasions face aux Blauw & Zwart, avec notamment un ballon sauvé sur la ligne peu de temps avant la mi-temps et plusieurs arrêts de Yann Sommer.

Vanaken délivre Bruges 

Mais juste avant la pause, sur corner, Nicolo Tresoldi frappait et forçait Risser à s'interposer. Le ballon était repoussé directement dans les pieds de Hans Vanaken, qui ouvrait le score.

Lire aussi… Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens !
Bruges est donc sur du velours alors que la seconde période vient de commencer du côté du Jan Breydel dans cette troisième journée de Champions League.

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