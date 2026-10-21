🎥 Un match chaud : les supporters de Lens mettent le feu au Jan Breydel

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Un match chaud : les supporters de Lens mettent le feu au Jan Breydel
Photo: © photonews

La rencontre de Ligue des champions entre le Club Bruges et le RC Lens a été marquée par de graves incidents dans le stade Jan Breydel. Des supporters français ont lancé des fusées en direction des fans brugeois, tandis que le parcage réservé aux visiteurs était en proie aux flammes, selon les images rapportées par Het Laatste Nieuws.

La rencontre, disputée ce mercredi soir, était considérée comme un match à haut risque par les autorités. Plusieurs mesures de sécurité avaient été prises en amont afin d'éviter tout débordement, notamment l'obligation pour les supporters lensois de rejoindre le stade en bus, sous escorte policière. Environ 1.470 supporters français étaient attendus dans le parcage visiteurs, selon les informations communiquées par le club artésien.

Les supporters de Lens mettent le feu... littéralement

Ces précautions n'ont toutefois pas suffi à empêcher les incidents. Des images relayées par HLN montrent des supporters de Lens lancer des fusées en direction des supporters du Club Bruges, alors que des flammes embrasent leur secteur du stade. Les scènes ont suscité de vives réactions, certains observateurs dénonçant la gravité des actes commis.

La tension autour de cette rencontre était notamment alimentée par les liens étroits entre les groupes ultras du Club Bruges et ceux du LOSC Lille, le grand rival historique de Lens. Cette proximité entre supporters brugeois et lillois avait conduit les autorités à redoubler de vigilance avant le déplacement des Sang et Or en Belgique.

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Ces débordements viennent ainsi ternir une soirée européenne qui devait être consacrée au football. Les images des fusées et du parcage en flammes relancent une nouvelle fois les interrogations sur la sécurité dans les stades et sur les moyens de prévenir de tels incidents lors des rencontres à risque.

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