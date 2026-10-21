Grosse polémique en Espagne : Mourinho et les supporters s'en mêlent, la tension monte encore d'un cran

Grosse polémique en Espagne : Mourinho et les supporters s'en mêlent, la tension monte encore d'un cran
Photo: © photonews

À l'approche du Clasico, les tensions ne cessent de monter en Espagne. La polémique entre le Real Madrid et Javier Tebas, président de La Liga, continue de faire couler beaucoup d'encre. Ces derniers jours, le conflit a pris une nouvelle tournure, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Le club madrilène réclame toujours le départ du patron du championnat espagnol, tandis que José Mourinho s'est également mêlé à la polémique.

À l'origine de cette polémique, une comparaison effectuée par Javier Tebas entre la stratégie de communication du Real Madrid et les techniques de propagande de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie.

Le président de La Liga a toutefois précisé qu'il faisait référence aux méthodes de communication et non à l'idéologie nazie. Une explication qui n'a pas convaincu le Real Madrid.

Le club madrilène a jugé ses propos inacceptables et a réclamé sa démission immédiate de ses fonctions de président de La Liga et de vice-président de la Fédération espagnole de football.

Le Real Madrid réclame son départ, Javier Tebas refuse de démissionner

Pour le moment, Javier Tebas n'a toutefois pas l'intention de quitter son poste. Il maintient que ses critiques visaient la manière dont Real Madrid TV présente certaines décisions arbitrales et entretient, selon lui, l'idée que le club serait régulièrement défavorisé.

De son côté, le Real Madrid considère ces déclarations comme une nouvelle attaque à son encontre. Les dirigeants madrilènes estiment qu'une personnalité occupant des responsabilités aussi importantes que Tebas devrait faire preuve de neutralité.

José Mourinho s'est également montré critique. L'entraîneur du Real Madrid considère que Javier Tebas a dépassé les limites avec cette comparaison et estime qu'aucune justification ne peut excuser de tels propos.

Le technicien portugais a ainsi clairement pris la défense de son club dans un conflit qui dure depuis plusieurs années.

La colère des supporters avant le Clasico

Le mécontentement s'est également fait ressentir dans les tribunes du Santiago Bernabéu. Lors de la victoire du Real Madrid face au Séville FC (4-1), plusieurs supporters ont réclamé le départ de Javier Tebas.

Des banderoles et des chants ont également visé l'arbitrage et l'affaire Negreira, qui concerne une enquête sur les paiements effectués pendant plusieurs années par le FC Barcelone à l'ancien vice-président du comité espagnol des arbitres. Le Barça et Negreira contestent toute irrégularité.

Fait intéressant, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a quant à lui apporté son soutien à Javier Tebas. Selon lui, La Liga a de la chance de pouvoir compter sur un président qui n'hésite pas à tenir tête au Real Madrid.

Cette polémique prend donc une nouvelle dimension. Elle ne concerne plus uniquement les déclarations de Tebas, mais également les tensions entre les deux géants espagnols et les instances dirigeantes du football.

Un Clasico sous haute tension

Tous les regards sont désormais tournés vers le Clasico de dimanche, qui opposera le Real Madrid au FC Barcelone au Camp Nou.

Si l'enjeu sportif est déjà important, cette polémique ajoute une tension supplémentaire à la rencontre. L'arbitrage risque également d'être particulièrement scruté.

Alors que le Real Madrid continue de réclamer le départ de Javier Tebas et que ce dernier ne semble pas prêt à céder, ce choc pourrait être marqué par les tensions en dehors du terrain avant même le coup d'envoi.

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