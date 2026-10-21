"Je ne pourrais rien dire de positif sur lui" : le clash avec Rednic qui avait poussé David Hubert en Israël

L'Union Saint-Gilloise 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva à Düsseldorf demain soir. David Hubert et Besfort Zeneli ont préfacé la rencontre en conférence de presse.

David Hubert connaît bien le club israélien pour y avoir été prêté en 2014. Un prêt qui faisait suite au conflit ouvert entre le Roumain et l'actuel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, qui avait été renvoyé dans le noyau B malgré les tentatives de Michel Louwagie pour arrondir les angles.

"Je ne pourrais pas vous dire une seule chose positive sur cet entraîneur. J'apprécie la direction gantoise pour son appui mais que voulez-vous faire si le coach ne compte plus sur vous. Je me donne pourtant à 100% à l'entraînement et je sais que je peux rendre des services à cette équipe mais apparemment, cela ne suffit pas. Parfois je fais partie du noyau et parfois je me retrouve en tribunes, je ne comprends vraiment pas", déclarait-il à l'époque au Laatste Nieuws.

Souvenirs, souvenirs pour David Hubert

Comme il l'explique après coup pour sa conférence de presse de retrouvailles, cela ne l'a pas empêché d'y faire de belles rencontres : "J'y ai passé de très bons moments, tant sur le plan sportif que personnel. Même si les circonstances étaient différentes. Beaucoup de choses ont changé en douze ans", explique-t-il, cité par Het Nieuwsblad.

Le président de l'époque est d'ailleurs toujours là. "Je connais aussi le latéral gauche Ofir Davidzada, de l'époque où il jouait à La Gantoise. J'ai joué avec le gardien Ofir Marciano à Mouscron, tandis que notre latéral droit de l'époque est désormais entraîneur. C'est toujours un plaisir de les revoir", sourit Hubert.

Un huis clos que l'Union aurait voulu éviter

Présent à ses côtés en salle de presse, Besfort Zeneli confirme un peu plus débarquer dans l'inconnu. "Contre la Real Sociedad, on a une meilleure idée de ce à quoi s'attendre. C'est différent maintenant, car je ne regarde jamais le football israélien. Mais nous avons de bons analystes et un bon entraîneur, donc nous serons sans aucun doute bien préparés".





Reste que le contexte de la rencontre est assez particulier, vu cette délocalisation à Düsseldorf : "La situation est ce qu'elle est. Bien sûr, nous aurions préféré jouer à domicile, devant nos supporters, nos amis et nos familles. Nous avons vu la semaine dernière le boost que cela pouvait donner. Si j'avais eu mon mot à dire, j'aurais pris une décision différente. C'est malheureux, mais il ne m'appartient pas d'entrer dans les détails ni de prendre cette décision", conclut Hubert.