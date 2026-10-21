Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| 1 réaction
Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens !
Photo: © photonews

Et de deux victoires d'affilée en Ligue des Champions pour le Club de Bruges ! Une semaine après leur victoire de haute lutte à l'Inter Milan, les Blauw & Zwart ont largement battu le Racing Lens sur le score de 3 buts à 0.

Malgré ce que le score peut laisser supposer, le Club de Bruges était bien content d'arriver à la pause avec un but d'avance sur le Racing Lens. Les Sang & Or étaient les mieux en place dans cette rencontre de Ligue des Champions, et auraient à plusieurs reprises pu, voire dû ouvrir le score.

L'ancien de l'Union Saint-Gilloise Franjo Ivanovic a ainsi trouvé le poteau (13e), et le match était particulièrement tendu durant sa première demi-heure avec un coup de coude de Vanaken sur l'ex-Mauve Hans Vanaken... mais aussi des jets de fumigènes et d'engins pyrotechniques par les supporters lensois, qui ont forcé l'arrêt du match.

Bruges subit, puis déroule 

La première période se terminera sur un enchaînement d'occasions lensoises : Hazard talonne, Kadile tire... et Mechele sauve sur la ligne (41e) ; le même Kadile se heurte ensuite à Yann Sommer. Un arrêt décisif, car sur le dernier corner avant la mi-temps, Hans Vanaken suit bien un ballon repoussé sur un tir de Tresoldi (45e).

En seconde période, le FC Bruges va passer la seconde et rentrer dans son match, sans laisser Lens revenir dans le coup. Il faudra toutefois encore un bel arrêt de Sommer (48e) pour empêcher l'égalisation... et exactement comme en première période, c'est suivi d'un but : Joaquin Seys, en deux temps sur un bon travail de Forbs, fait le break (50e, 2-0). 

C'est le premier but en Champions League du Diable Rouge, et il délivre Bruges, qui va même garder le zéro en bonne partie grâce à Yann Sommer encore décisif devant Thauvin monté au jeu (60e). Le but du 3-0 et donc du K.O tombe à la 72e, signé Carlos Forbs lui-même cette fois. 

Lire aussi… 🎥 Un match chaud : les supporters de Lens mettent le feu au Jan Breydel

2-0!!! 😍 A brilliant move by Forbs sets up Seys, who kicks it home at the second attempt! #CLURCL | 2-0 | ⏱️ 50’ https://t.co/B8M84LxESS

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 21, 2026

 

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Lens

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Fenerbahce Fenerbahce 2-2 Slavia Prague Slavia Prague
Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool Liverpool 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athènes AEK Athènes
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodo Glimt Bodo Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 FC Barcelone FC Barcelone
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 4-1 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 2-4 Galatasaray Galatasaray
Inter Inter 1-0 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-3 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 3-1 Viking FK Viking FK
FC Bruges FC Bruges 3-0 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 2-2 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 1-0 Feyenoord Feyenoord

Dernières réactions

Alex_005 Alex_005 a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Davgn Davgn a propos de Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il sait de quoi il parle : Guillaume Gillet prévient le Club de Bruges Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Une tempête dans un verre d'eau : la déclaration totalement anodine de Joaquin Seys qui fait parler en France Sandirap77 Sandirap77 a propos de Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons den strep den strep a propos de L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Hein Vanhaezebrouck s'en prend à un transfert d'Anderlecht : "Un mauvais choix" Pogi Pogi a propos de Les mêmes critiques qu'à Anderlecht : Thorgan Hazard n'échappe pas aux reproches en France 051961rouche 051961rouche a propos de Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved