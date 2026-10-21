Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens !

Et de deux victoires d'affilée en Ligue des Champions pour le Club de Bruges ! Une semaine après leur victoire de haute lutte à l'Inter Milan, les Blauw & Zwart ont largement battu le Racing Lens sur le score de 3 buts à 0.

Malgré ce que le score peut laisser supposer, le Club de Bruges était bien content d'arriver à la pause avec un but d'avance sur le Racing Lens. Les Sang & Or étaient les mieux en place dans cette rencontre de Ligue des Champions, et auraient à plusieurs reprises pu, voire dû ouvrir le score.

L'ancien de l'Union Saint-Gilloise Franjo Ivanovic a ainsi trouvé le poteau (13e), et le match était particulièrement tendu durant sa première demi-heure avec un coup de coude de Vanaken sur l'ex-Mauve Hans Vanaken... mais aussi des jets de fumigènes et d'engins pyrotechniques par les supporters lensois, qui ont forcé l'arrêt du match.

Bruges subit, puis déroule

La première période se terminera sur un enchaînement d'occasions lensoises : Hazard talonne, Kadile tire... et Mechele sauve sur la ligne (41e) ; le même Kadile se heurte ensuite à Yann Sommer. Un arrêt décisif, car sur le dernier corner avant la mi-temps, Hans Vanaken suit bien un ballon repoussé sur un tir de Tresoldi (45e).

En seconde période, le FC Bruges va passer la seconde et rentrer dans son match, sans laisser Lens revenir dans le coup. Il faudra toutefois encore un bel arrêt de Sommer (48e) pour empêcher l'égalisation... et exactement comme en première période, c'est suivi d'un but : Joaquin Seys, en deux temps sur un bon travail de Forbs, fait le break (50e, 2-0).

C'est le premier but en Champions League du Diable Rouge, et il délivre Bruges, qui va même garder le zéro en bonne partie grâce à Yann Sommer encore décisif devant Thauvin monté au jeu (60e). Le but du 3-0 et donc du K.O tombe à la 72e, signé Carlos Forbs lui-même cette fois.



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